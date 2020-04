Άρθρο, με τίτλο «πώς η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη του κορωνοϊού παρά τη δεκαετία του χρέους» και υπότιτλο «τα νοσοκομεία της χώρας, σήκωσαν το βάρος των περικοπών, όμως οι προσπάθειές τους να περιορίσουν τον Covid-19 φαίνεται ότι αποδίδουν» φιλοξενεί η Guardian της ανταποκρίτριας της εφημερίδας στην Αθήνα, Helena Smith.

Το άρθρο ξεκινάει με την περιγραφή της κατάστασης στην Ελλάδα λέγοντας «κάθε απόγευμα στις 6μμ, οι Έλληνες ανοίγουν τις τηλεοράσεις τους για να παρακολουθήσουν την καθημερινή ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, για τον κορωνοϊό, στην οποία συμμετέχουν ο Σωτήρης Τσιόδρας, ο ήρεμος, με σπουδές στο Harvard καθηγητής επιδημιολογίας, που ανακοινώνει τα τελευταία στοιχεία και τους αριθμούς και ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, επικαλούμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης και προειδοποιώντας ότι οι Έλληνες “πρέπει να μείνουν στο σπίτι».

