Ξεκίνησε η μεταφορά του εμβολίου της Pfizer στα κράτη μέλη της ΕΕ, από τις εγκαταστάσεις της φαρμακευτικής εταιρείας στο Βέλγιο, σηματοδοτώντας και την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των μαζικών εμβολιασμών και στην Ελλάδα, την Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου. Οι πρώτες παρτίδες θα φτάσουν στη χώρα μας το Σάββατο.

Εντατικές είναι οι προετοιμασίες για να εξελιχθεί ομαλά η γιγαντιαία επιχείρηση, υπό τον τίτλο: «Ελευθερία», σε όλα της τα στάδια, από την παραλαβή, τη φύλαξη, τη διανομή του εμβολίου των Pfizer-Biontech, μέχρι την διαδικασία χορήγησής του στους πολίτες.

«Ένα χρόνο τώρα αυτό περιμένουμε. Περιμένουμε το όπλο για να κερδίσουμε αυτή την πανδημία. Το όπλο ήρθε. Είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο Δημήτρης Πιστολάς, Προϊστάμενος Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα ασφαλείας για την παραλαβή αποθήκευση και μεταφορά των εμβολίων είναι δρακόντεια.

Από το αεροδρόμιο θα μεταφέρονται στα κέντρα αποθήκευσης. Εκεί θα επιτηρούν τη διαδικασία τρία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Παρουσία τους θα γίνεται κάθε βράδυ και η απογραφή των αποθεμάτων.

Τη φύλαξη των κέντρων αποθήκευσης έχει αναλάβει η αστυνομία και η πυροσβεστική όλο το 24ωρο. Τα ισοθερμικά κιβώτια με τα εμβόλια θα παραλαμβάνονται παρουσία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων από φορτηγά, αφού πρώτα γίνει έλεγχος της ταυτότητας του οδηγού και του οχήματος, και στη συνέχεια θα μεταφέρονται συνοδεία των σωμάτων ασφαλείας στα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα της χώρας.

Πώς θα κλείνονται τα ραντεβού για τον εμβολιασμό

Προκειμένου να εμβολιαστούν οι πολίτες θα κλείνουν ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr, μέσω SMS στο 13034 και μέσω ΚΕΠ ή φαρμακείων. Ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού θα ξεκινήσει από αρχές Φεβρουαρίου. Η διαδικασία του εμβολιασμού διαρκεί περίπου μισή ώρα.

«Περίπου 10-15 λεπτά όσο να εγγραφεί και να παρθεί το ιστορικό του εμβολιασθέντα και αφού γίνει το εμβόλιο περνάει στην αναμονή που θα κάθεται ένα τέταρτο όπως γίνεται σε όλους τους εμβολιασμούς», εξηγεί ο Μιλτιάδης Καράμπελας, υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Ιλίου.

Οι ειδικοί διαβεβαιώνουν ότι οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες ωστόσο οι αρχές θα είναι έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο.

Σε περιπτώσεις που κάποιος πολίτης εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στο εμβόλιο, δίπλα θα υπάρχει κρεβάτι, απινιδωτής, και όλα τα απαραίτητα μηχανήματα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 🇪🇺 countries.



These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December.