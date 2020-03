«Μια απώλεια όχι μόνο για τους Έλληνες» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου, ο πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα Έρνεστ Ράιχελ.

Επισήμανε ότι «η αντίστασή του εναντίον της ναζιστικής κατοχής θα παραμείνει αξέχαστη».

A loss not only for Greeks. His resistance against Nazi occupation will remain unforgotten.🇬🇷🇩🇪🇪🇺 https://t.co/A9hJecBqxS