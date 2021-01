Μεσίστιες κυματίζουν σήμερα οι σημαίες της Γερμανίας και της ΕΕ στο κτίριο της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα, με αφορμή την 76η επέτειο απελευθέρωσης του Άουσβιτς.

Today, #WeRemember the fates of six million jews murdered by the Nazi regime. Many Germans took part in this crime of unbelievable magnitude, many more knew and approved. We must never forget what hatred and fanaticism can lead to. pic.twitter.com/V8ilrSsvRA