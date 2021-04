Γεωργαντάς σε ΣΚΑΪ: Τέλος Μαΐου ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού- Τί γίνεται σε περίπτωση ακύρωσης ραντεβού

Σε ό,τι αφορά στα self tests, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για την καταχώριση των αποτελεσμάτων από τα self test, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό. «Από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο είχαν διατεθεί 370.000 self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς έτσι ώστε τη Δευτέρα να ανοίξουν τα σχολεία», σημείωσε.