Fischer: Πώς κάθε προσωπική οπτική μπορεί να αναβαθμίσει μια απλή στιγμή

Πώς μια φαινομενικά απλή περίσταση μπορεί να γίνει μια απολαυστική εμπειρία ανοίγοντας μια παγωμένη μπύρα Fischer; Παρόλο που το καλοκαίρι δεν έχει ξεκινήσει επίσημα η χαρά που φέρνει είναι ήδη εδώ. Η αγαπημένη Pilsener μπίρα Fischer με πρωταγωνιστή τον πρώτο Έλληνα ambassador της μάρκας, τον ταλαντούχο ηθοποιό Αντίνοο Αλμπάνη και τον βραβευμένο σκηνοθέτη Βασίλη Κεκάτο, δημιούργησε τη νέα τηλεοπτική καμπάνια της με τίτλο “Taste the Experience”.

Η καμπάνια είναι εμπνευσμένη από τις απλές και καθημερινές στιγμές, που με μικρές πινελιές και την προσωπική αισθητική και οπτική του καθενός, μπορούν να μετατραπούν σε ξεχωριστές εμπειρίες. Γι' αυτό η Fischer μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε κάθε ξεχωριστή ευκαιρία που μπορεί να κρύβεται σε μια απλή στιγμή ενώ στη μικρή οθόνη, ο πρωταγωνιστής Αντίνοος Αλμπάνης αφηγείται πώς, με μια Fischer, κάθε περίσταση μπορεί να γίνει απολαυστική.

Μπορεί να βρίσκεστε στην πόλη ή διακοπές όμως πάντα με την κατάλληλη παρέα μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε τα βράδια σας. Τι και αν είστε λίγοι φίλοι μαζεμένοι στο σπίτι, το μόνο που χρειάζεστε είναι κάποιος να αναλάβει το ρόλο του DJ, ανεβάζοντας τη διάθεση της παρέας και το απλό βράδυ θα μετατραπεί σε πάρτι. Τι θα μπορούσε να είναι πιο ατμοσφαιρικό από την μετατροπή μιας ταράτσας σε σινεμά κάτω από τον νυχτερινό ουρανό. Βγάλτε τον σεφ που κρύβετε μέσα σας και απολαύστε μια βραδιά με μια ταινία ή ένα επιτραπέζιο, σπιτικό φαγητό μαγειρεμένο με την καρδιά σας και μια κρύα μπύρα με «χαρακτήρα». Εάν πάλι δεν θέλετε να μείνετε σπίτι απλά μαζέψτε όλη την παρέα στο αγαπημένο σας στέκι και δημιουργήστε μια ακόμα ευκαιρία για να απολαύσετε τη ζωή.

Και τι πιο ταιριαστό για την παρουσίασης της καμπάνιας από μια ατμοσφαιρική βραδιά στον θερινό κινηματογράφο Cine Paris στην Πλάκα κάτω από το φως των αστεριών.

Μπορείτε να δείτε τη νέα τηλεοπτική καμπάνια της Fischer “Taste the experience” παρακάτω και να ανακαλύψετε τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει η Fischer στο Fischer Presents!

