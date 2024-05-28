Fischer: Νέα τηλεοπτική καμπάνια με πρωταγωνιστή τον Αντίνοο Αλμπάνη

Η Fischer, η αγαπημένη Pilsener μπίρα, παρουσιάζει τον πρώτο Έλληνα ambassador της μάρκας, τον ταλαντούχο ηθοποιό Αντίνοο Αλμπάνη, στη νέα της τηλεοπτική καμπάνια με τίτλο “Taste the Experience”, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Βασίλη Κεκάτου.

Για πρώτη φορά, η Fischer μιλάει … ελληνικά, και μάς προσκαλεί να αναζητήσουμε ευκαιρίες να απολαύσουμε τη ζωή, με τη δική μας προσωπική οπτική.

Βασική έμπνευση για τη νέα καμπάνια αποτελούν οι απλές και καθημερινές στιγμές, που με μικρές πινελιές και την προσωπική αισθητική και οπτική του καθενός, μπορούν να μετατραπούν σε ξεχωριστές εμπειρίες. Στη μικρή οθόνη, ο πρωταγωνιστής Αντίνοος Αλμπάνης αφηγείται πώς, με μια Fischer, κάθε φαινομενικά απλή περίσταση γίνεται απολαυστική. Όπως ένα απλό βράδυ με φίλους, που εξελίσσεται σε party, μια βραδιά στην ταράτσα σαν σε θερινό σινεμά ή ακόμα και όταν κάποιος αναλαμβάνει τον ρόλο του… ερασιτέχνη σεφ, δημιουργώντας μία ξεχωριστή εμπειρία για την παρέα του.

«Για μένα η απόλαυση της ζωής είναι επιλογή. Με μεγάλη μου χαρά ξεκινάω ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες με τη Fischer, με αφετηρία τη νέα καμπάνια αλλά και δράσεις με επίκεντρο τον κινηματογράφο που τόσο αγαπώ», δηλώνει ο Αντίνοος Αλμπάνης. Ο Βασίλης Κεκάτος υπογραμμίζει: «Πρόκειται για μια τηλεοπτική ταινία που συνδυάζει την ξεχωριστή αισθητική και τον έξυπνο χαρακτήρα της Fischer, με την προσιτή προσωπικότητα του Αντίνοου. Είναι μια ξεχωριστή συνεργασία, που δημιούργησε ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα, χάρη στην εξαιρετική ομάδα». Την ταινία δημιούργησε και επιμελήθηκε η Soho Square Athens, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η Foss Productions.

Σπύρος Κούστας, Πηνελόπη Ζαούδη, Βασίλης Κεκάτος, Αντίνοος Αλμπάνης, Ανδριανή Αλεξοπούλου, Θανάσης Σπυριδώνης

Η νέα τηλεοπτική καμπάνια παρουσιάστηκε σε μια ατμοσφαιρική βραδιά στον θερινό κινηματογράφο Cine Paris κάτω από το φως των αστεριών.

Πηγή: skai.gr

