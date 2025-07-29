Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η υπ’ αριθμόν 2942 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ.

Τα κέρδη της πρώτης κατηγορίας στους νικητές υπολογίζονται σε τουλάχιστον 17.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 3, 15, 16, 39, 43.

Αριθμός Τζόκερ είναι το 13.

Για ακόμα μία κλήρωση δε βρέθηκε μεγάλος νικητής, καθώς σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά τέσσερις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, 35 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία του Τζόκερ (4+1).

Μετά το νέο τζακ ποτ, στην κλήρωση της Πέμπτης (31/7) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Πηγή: skai.gr

