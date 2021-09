«Αρνητές» της Άνγκελα Μέρκελ και της Γερμανίας φαίνεται ότι είναι οι Έλληνες στην πλειονότητά τους, σύμφωνα τουλάχιστον με έρευνα του αμερικανικού ερευνητικού κέντρου Pew.



Όπως επισημαίνει το ερευνητικό κέντρο σχεδόν σε κάθε εκτίμηση, η Ελλάδα ξεχωρίζει πανευρωπαϊκά για τις ιδιαίτερα αρνητικές απόψεις της τόσο για τη Γερμανία όσο και για την ίδια τη Μέρκελ.



Μόνο το ένα τρίτο των Ελλήνων έχουν εμπιστοσύνη στη γερμανίδα καγκελάριο ή ευνοϊκή άποψη για τη Γερμανία, αν και η πλειοψηφία τής δίνει καλές βαθμολογίες για τον χειρισμό της επιδημίας του κορωνοϊού (περίπου το ίδιο ποσοστό των Ελλήνων που λέει ότι η χώρα μας χειρίστηκε καλά το ξέσπασμα της πανδημίας).



