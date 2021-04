Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., ανακοινώνει ότι η αξιολόγηση της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ έχει ολοκληρωθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την οποία Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες στην δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας - σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στην Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - είναι τα εξής 9 σχήματα:



• ARDIAN Infrastructure Funds

• BCI – British Columbia Investment Management Corporation

• BLACKROCK – BlackRock Alternatives Management, L.L.C

• CVC Capital Partners – Advisers Company, S.a.r.l.

• F2i – Fondi Italiani per le Infrastructure SGR S.p.A

• First Sentier Investors EDIF III GP S.a.r.l.

• KKR – Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

• MACQUARIE Group Limited

• OHA – Oak Hill Advisors LLP



Στη δεύτερη φάση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο έλεγχο (due diligence) και θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ.



Πηγή: skai.gr