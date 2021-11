Στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελίδων 19 & Πειραιώς 144) θα φιλοξενείται τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου ένα διαφορετικό «Escape Room», όπως ονομάζονται τα διαδραστικά ομαδικά παιχνίδια γρίφων και γνώσεων. Με την ευκαιρία των 200 ετών από την ελληνική ανεξαρτησία, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ”Science Communication- Sci.Co.” εγκαινιάζουν τη δράση ”ΗΠΑ-Ελλάδα: 200 χρόνια καινοτομίας”, δηλαδή ένα ”δωμάτιο απόδρασης” στο οποίο οι επισκέπτες, μαθητές και νέοι αλλά όχι μόνο, μπορούν να εξερευνήσουν την κοινή επιστημονική ιστορία των δύο χωρών και τελικά να ”αποδράσουν”, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους.

Μιλώντας στην εναρκτήρια εκδήλωση για τη δράση, ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, πρόεδρος του οργανισμού Sci.Co. σημείωσε ότι πρόκειται για «εγχείρημα το οποίο έχει στόχο να αναδείξει την επιστήμη, την ιστορία και τη φιλία των δύο κρατών, της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια αυτών των ετών». Μάλιστα, ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στην «τραγωδία της πανδημίας», λέγοντας ότι «εάν πρέπει να βρούμε κάτι αισιόδοξο σε αυτά τα δύο χρόνια, τουλάχιστον στο πεδίο μας, είδαμε μια αλλαγή της κατανόησης του κοινού για την επιστήμη και της σημασίας των επιστημόνων, σε τέτοιο βαθμό που τον Απρίλιο του 2021 οι New York Times δημοσίευσαν έναν άρθρο υποστηρίζοντας ότι οι επιστήμονες είναι οι νέοι υπερήρωες». Ευχαριστώντας τόσο την αμερικανική πρεσβεία για την συνεργασία, όχι μόνο στην συγκεκριμένη δράση αλλά και για το Athens Science Festival, όσο και τον Δήμο Αθηναίων για τη στήριξη και την παραχώρηση του Σεράφειου, ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι «το παιχνίδι είναι πιθανότατα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εκπαίδευσης. Σχεδιάσαμε το ”Escape Room” για να γιορτάσουμε τη φιλία των δύο εθνών και να τονίσουμε μερικούς εξαιρετικούς επιστήμονες κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου».

Η επίσκεψη στον χώρο είναι δωρεάν ενώ υπάρχει η δυνατότητα για ξεναγήσεις σχολείων. Οι επισκέπτες καλούνται να περιηγηθούν μέσα από 4 διαφορετικά δωμάτια, το καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας. Ταυτόχρονα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για μερικές από τις σημαντικότερες ιστορικές και επιστημονικές ανακαλύψεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 200 ετών, μέσα από γρίφους και παζλ, εστιάζοντας σε αξιοσημείωτες προσωπικότητες αλλά και καινοτομίες που προέκυψαν από την ελληνοαμερικανική συνεργασία. Η συγκεκριμένη δράση έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής ”Ελλάδα 2021”.

Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στα εγκαίνια, δήλωσε «υπερήφανος» για αυτό το «καινοτόμο πρόγραμμα» ως μέρος των εορτασμών για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης και «τις κοινές αξίες και την φιλία που ενώνουν τις χώρες μας για περισσότερα από 200 χρόνια». «Δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να αναλογιστούμε την ιστορία τής αξιοσημείωτης συμμαχίας των χωρών μας, αλλά και να κοιτάξουμε προς το μέλλον, το οποίο αφορά αυτό το πρόγραμμα» είπε ο κ. Πάιατ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια ευκαιρία να δεσμευτούμε ξανά στις αξίες που μοιράζονται περήφανα Έλληνες και Αμερικανοί: το πάθος μας για δημοκρατία, ισότητα, ανθρώπινη ελευθερία και αυτοδιάθεση, καθώς και το κοινό μας καινοτόμο πνεύμα και την ορμή για επιστημονική ανακάλυψη που ενώνει τους λαούς μας και αποτελεί το θεμέλιο από το οποίο συνεχίζουμε να χτίζουμε». Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε σε επιστήμονες που αποτελούν μέρος τής δράσης-παιχνιδιού, όπως ο Samuel Gridley Howe, γιατρός που πολέμησε για την ελληνική ανεξαρτησία και επίσης άσκησε την ιατρική εδώ στην Ελλάδα πριν από 200 χρόνια και την Ελληνίδα αστροφυσικό Βασιλική Καλογερά, η οποία εργάζεται σήμερα στο Northwestern University και στο Center of Disciplinary Exploration and Research in Astrophysics. «Καθώς γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της Ελλάδας και δύο αιώνες διαρκώς ισχυροποιούμενων και βαθύτερων δεσμών μεταξύ των λαών μας, προσβλέπουμε σε ένα ακόμη πιο δυναμικό και σπουδαιότερο μέλλον. Είναι ένα μέλλον που θα καθοδηγείται και θα ορίζεται από την επιστήμη, το πάθος για πρόοδο και ανακάλυψη! Και σε αυτό το Escape Room, μπορείτε να μάθετε πώς ξεκίνησαν όλα!» κατέληξε ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ”Επιτροπής Ελλάδα 2021” Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, η οποία έθεσε την δράση υπό την αιγίδα της, υπογράμμισε ότι ένα από τα μηνύματα που προέκυψαν από την περίοδο που διανύουμε είναι «η ανάγκη για συνεργασία και συνέργειες γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά» και αποκάλεσε το ”Escape Room” ένα τέτοιο «χειροπιαστό» παράδειγμα. «Κάθε επέτειος αναπότρεπτα μας ωθεί να αναστοχαστούμε το παρελθόν μας, να νοηματοδοτήσουμε το παρόν και να οραματιστούμε για το μέλλον μας» είπε η κυρία Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, προσθέτοντας ότι η περίοδος «της ιστορικής αφύπνισης που ήταν η Επανάσταση του 1821» χαρακτηριζόταν από «πολυπλοκότητα» και «πολυμορφία». Όσον αφορά το ”Δωμάτιο Απόδρασης” η κυρία Αγγελοπούλου σημείωσε ότι ο χαρακτήρας του είναι «επιμορφωτικός», «διαδραστικός» αλλά και «αισιόδοξος» ενώ συμβάλλει στην υπενθύμιση της «μακράς πορείας φιλίας που υπάρχει ανάμεσα στους δύο λαούς». «Αυτή λοιπόν η δράση, το escape room που είναι μια κοινή επιστημονική ιστορία των ΗΠΑ και της Ελλάδας τιμάει κατ' αρχάς την αρχαία ελληνική φιλοσοφία που ήταν η αρχή για να σκεφτεί η ανθρωπότητα μετά, τιμά πάρα πολλούς Αμερικανούς φιλέλληνες, τιμάει επιφανείς Έλληνες οι οποίοι πολλοί από αυτούς καθόρισαν την επιστημονική πορεία του ανθρώπινου γένους και τιμά φυσικά και τον αγώνα που έκανε η Ελλάδα για να φτάσει εδώ που είναι σήμερα» κατέληξε η κυρία Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη.

«Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι μια ευκαιρία για αναστοχασμό, είναι μια ευκαιρία ενδεχομένως και για αυτοκριτική, για αμφισβήτηση, είναι μια ευκαιρία για να συνομιλήσουμε ανοιχτά για την εθνική μας συνείδηση, είναι όμως και μια ευκαιρία για να μιλήσουμε για το αύριο. Αυτό το μέλλον το οποίο έρχεται με ορμή» υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, προσθέτοντας: «Τούτο λοιπόν το γεγονός, η έκθεση έχει ένα ιδιαίτερο νόημα διότι παντρεύει το χθες με το σήμερα και με το αύριο». Σχολιάζοντας το ”Δωμάτιο Απόδρασης” που θα φιλοξενείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Μπακογιάννης σημείωσε: «Δεν ξαναζωντανεύει απλώς την ιστορία. Δεν είναι απλώς ότι -ειδικά τα παιδιά μας- έχουν τη δυνατότητα να επανασυστηθούν με ιστορικές προσωπικότητες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο ποιοι είμαστε σήμερα. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι ότι, χάρη στην εξαιρετική συνεργασία της πρεσβείας των ΗΠΑ και του Sci.Co., όλο αυτό γίνεται μέσω μιας συνομιλίας με την επιστήμη. Δηλαδή γίνεται με γνώση, με ουσία, με σοβαρότητα αλλά ταυτόχρονα γίνεται με όρους που είναι κατανοητοί σε εμάς και στα παιδιά μας».

«Η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν απλώς ένα εθνικό γεγονός, ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός, με τα δεδομένα πάντοτε της εποχής, και οι ΗΠΑ και η Ελλάδα μοιράζονται έναν ιδιαίτερο και μοναδικό δεσμό, τα ιδανικά και τις αξίες που γεννήθηκαν και προβλήθηκαν στη γενέτειρα της δημοκρατίας, εδώ, στην Αθήνα, και ενέπνευσαν τους ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ κατόπιν η Αμερικανική Επανάσταση ενέπνευσε τους Έλληνες επαναστάτες» κατέληξε ο κ. Μπακογιάννης.

Παρούσες στην εκδήλωση ήταν η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή και η πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αλεξία Έβερτ.

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00 (επισκέψεις σχολείων) και 17:00-20:00, Σάββατο-Κυριακή 12:00-18:00

Για την είσοδο στον χώρο, οι επισκέπτες θα πρέπει να επιδείξουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους ή το πιστοποιητικό νόσησής τους από τον COVID-19 (έως 6 μήνες). Αν δε διαθέτουν κάτι από τα παραπάνω θα πρέπει να επιδείξουν τη σχετική βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τεστ ανίχνευσης της νόσου Covid-19 (PCR test ή rapid test), στο οποίο έχουν υποβληθεί τις τελευταίες 48 ώρες. Οι μαθητές κάτω των 12 ετών θα πρέπει να επιδείξουν αρνητικό self-test.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και δωρεάν για το κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ