ELPEDISON: Aνταγωνιστική Ενεργειακή Λύση για Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες

Η ELPEDISON, πρωτοπόρος στην αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών, προσφέρει καινοτόμες λύσεις ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους, την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης καθώς και τη σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η ELPEDISON διαμόρφωσε μία δυναμική, διαφοροποιημένη λύση, για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, την οποία προσφέρει ήδη σε πελάτες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, εξατομικεύοντάς την στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Η συγκεκριμένη λύση δίνει τη δυνατότητα, χωρίς καμία δέσμευση και κανένα κόστος επένδυσης ή άλλο διαχειριστικό κόστος από την πλευρά του πελάτη, να συνδεθεί στις εγκαταστάσεις του Φ/Β σύστημα μαζί με σύστημα αποθήκευσης, προκειμένου να καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια, με σημαντικά χαμηλότερο κόστος, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.

Μέσω της έμπειρης ομάδας Ενεργειακών Υπηρεσιών, η ELPEDISON αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον σχεδιασμό, αδειοδότηση, εγκατάσταση, διαχείριση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του συγκεκριμένου συστήματος, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη και αδιάλειπτη λειτουργία του, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους του πελάτη από τη λειτουργία του συστήματος συνολικά.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με κανένα κόστος και ενασχόληση από την πλευρά της, κάθε συμβαλλόμενη επιχείρηση αυτό-καταναλώνει ‘’πράσινη’’ ενέργεια. Μειώνει το λειτουργικό της κόστος και, αντίστοιχα, αυξάνει την ανταγωνιστικότητά της, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξή της μέσω της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

