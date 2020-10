Διαδικτυακή άτυπη συνάντηση Υπουργών Παιδείας των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

• “The education response to the COVID-19 crisis: The right to quality education in times of a pandemic and its challenges." (H ανταπόκριση της εκπαίδευσης στην κρίση COVID-19. Το δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση σε περιόδους πανδημίας και οι προκλήσεις της)

και

• “Utilizing Education as a tool for promoting awareness of cultural heritage at risk from climate change in a culture of democracy.” (Η αξιοποίηση της εκπαίδευσης υπέρ της ευαισθητοποίησης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή, σε ένα περιβάλλον δημοκρατίας)

Η πρώτη θεματική προβλέφθηκε λόγω των εξελίξεων της πανδημίας του κορωνοϊού, ενώ η δεύτερη αποτελεί συνέχεια και επέκταση της ελληνικής πρωτοβουλίας που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στη Νέα Υόρκη, το Σεπτέμβριο του 2019 και ήδη υποστηρίζεται από περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως.

Η συνάντηση των Υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών, που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, θα τους δώσει την ευκαιρία να συζητήσουν και να επιβεβαιώσουν τις στρατηγικές του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου μέσω της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης του Υπουργείου, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση εμπειρογνωμόνων με τις ίδιες θεματικές, κατά την οποία θα συζητηθούν οι τρόποι υλοποίησης στην πράξη των αποφάσεων των Υπουργών Παιδείας που θα έχουν προηγηθεί.

Καίριο ρόλο στη διοργάνωση του Υπουργείου έχουν οι νέοι: Από σήμερα φοιτητές από χώρες κρατών-μελών συμμετέχουν σε προσομοίωση των εργασιών της συνάντησης Υπουργών, υπό το συντονισμό και την επιστημονική επιμέλεια των καθηγητριών του ΕΚΠΑ κ.κ. Εμμανουέλα Δούση και Αντωνία Ζερβάκη. Τα πορίσματα και η Διακήρυξη της προσομοίωσης θα παρουσιαστούν στους Υπουργούς Παιδείας των κρατών-μελών και τους Εμπειρογνώμονες κατά τη διάρκεια της διημερίδας. Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως χαιρέτησε σήμερα την εναρκτήρια συνεδρίαση προσομοίωσης στην οποία συμμετέχουν οι νέοι μας.

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά θα υποδεχτούμε διαδικτυακά Υπουργούς Παιδείας από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, για να ανταλλάξουμε απόψεις, εμπειρίες και πρακτικές, αφ’ ενός από την περίοδο της πανδημίας, αφ’ ετέρου για ένα νέο θέμα που αναδεικνύει η Ελληνική Προεδρία στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και απασχολεί τις νέες γενεές: πώς η εκπαίδευση θα συμβάλλει στην προστασία της κοινής, παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς από τη μείζονα απειλή της κλιματικής αλλαγής. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, στο οποίο έχουμε εξασφαλίσει ότι θα ακουστεί δυνατά και η φωνή των νέων μας. Από σήμερα, φοιτητές από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης υπεισέρχονται στο ρόλο Υπουργών Παιδείας, συζητούν, προβληματίζονται από κοινού, συνθέτουν, και βγάζουν αποφάσεις.»

Πηγή: skai.gr