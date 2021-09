Ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ αφέθηκε ο Ρούμπεν Σεμέδο, όπως αποφάσισαν κατόπιν διάσκεψης ανακρίτρια και εισαγγελέας!

Όπως μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM ο Άρης Ασβεστάς, προφανώς τα στοιχεία δεν ήταν τέτοια, προκειμένου να προφυλακιστεί μέχρι τη δίκη του ο αμυντικός του Ολυμπιακού, ο οποίος κατηγορείται με το κακούργημα του ομαδικού βιασμού μετά την καταγγελία 17χρονης.

Ο Σεμέδο, θυμίζουμε, κατέθετε για περίπου 2,5 ώρες και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε ερωτική συνεύρεση χωρίς συναίνεση. Νωρίτερα, κατά την άφιξή του στην Ευελπίδων, ο Πορτογάλος είχε απευθυνθεί προς τους δημοσιογράφους, λέγοντάς τους χαρακτηριστικά: ''Don't worry, my friends, you 'll see'' (μτφ. «μην ανησυχείτε, φίλοι μου, θα δείτε»).

Νωρίτερα στη δικαστική λειτουργό κατέθεσε η καταγγέλλουσα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατάθεση έδωσε και η μητέρα της.

