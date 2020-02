«Ομιλείτε Ελληνικά»: Eίδηση γραμμένη στα Αρχαία για την παγκόσμια ημέρα Ελληνικής γλώσσας (vid)

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας του Yπουργείου Εξωτερικών δημοσίευσε στο YouTube μια καμπάνια υπό τον τίτλο «Did you know you speak Greek?» (Γνωρίζατε ότι μιλάτε Eλληνικά;)