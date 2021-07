Καμπανάκι κρούει ο ECDC αναφορικά με την επιδημιολογική εικόνα της Ελλαδάς καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει βαφτεί με διάφορες αποχρώσεις του κόκκινου.

Στον αναθεωρημένο χάρτη, που δημοσίευσε σήμερα Πέμπτη, πλέον καμία περιοχή της Ελλάδας δεν χρωματίζεται με «πράσινο», όπως συνέβαινε μία εβδομάδα πριν.

Updated 🚦 maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/5X44CXZw8y