Δώσε μια δεύτερη ζωή στα ρούχα που δεν χρειάζεσαι, με την κοινωνική ντουλάπα του SKIP

Η Κοινωνική Ντουλάπα Skip κλείνει 1 χρόνο λειτουργίας και γιορτάζει για όλα τα ρούχα που βρήκαν δεύτερη ζωή. Μέσα από την πρωτοβουλία της Κοινωνικής Ντουλάπας Skip, η γνωστή μάρκα απορρυπαντικού σε συνεργασία με τον οργανισμό Fabric Republic, κάλεσε τον κόσμο να συμμετέχει στον σκοπό της, με στόχο να ανακυκλώσει πάνω από 10 τόνους ρούχα σε 1 χρόνο στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που έχουν στηθεί σε 5 κεντρικά σημεία της Αθήνας.

Οι Κοινωνικές Ντουλάπες Skip, αγκαλιάστηκαν πολύ γρήγορα από το κοινό, με αποτέλεσμα να ξεπεραστούν οι στόχοι που τέθηκαν και μέχρι σήμερα:

- Έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 25,6 τόνοι ρούχων

- Κι έχουν επωφεληθεί με ρουχισμό πάνω από 45.000 συνάνθρωποι και 95 φορείς

Παράλληλα, η Κοινωνική Ντουλάπα Skip διαθέτει και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, αφού μέσα από την δράση της συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μειωμένης εκπομπής CO2 για παραγωγή νέων ρούχων. Έτσι λοιπόν, στο πέρασμα του 1 έτους ο πλανήτης μας «γλύτωσε» από 1.355.069 κιλά CO2.

Συνεργάτης στο πρότυπο αυτό μοντέλο κυκλικής οικονομίας (ReUse, Upcycle, Recycle–επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση) είναι η οργάνωση Fabric Republic Τα ρούχα που συλλέγονται από τις Κοινωνικές Ντουλάπες πλένονται με απορρυπαντικά Skip και η Fabric Republic τα διαθέτει, καθαρά και ξεδιαλεγμένα, σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ντουλάπα του σπιτιού μας μετατρέπεται σε Κοινωνική Ντουλάπα και μας κάνει συμμέτοχους στη μεγάλη αυτή αλυσίδα προσφοράς στον άνθρωπο και τον πλανήτη.

Οι Κοινωνικές Ντουλάπες Skip έχουν τοποθετηθεί στους Δήμους Αλίμου, Κηφισιάς-Νέας Ερυθραίας και Ζωγράφου, στο The Ellinikon Experience Park, καθώς και στο Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ). Κι επειδή τα μηνύματα του κόσμου για επιπλέον Κοινωνικές Ντουλάπες ξεπέρασαν τις προσδοκίες, σύντομα, θα μπορείτε να βρείτε 5 νέες Κοινωνικές Ντουλάπες Skip στο χαρακτηριστικό σχήμα t-shirt σχεδιασμένες/φιλοτεχνημένες από street artists, εντός Αττικής, προσθέτοντας έτσι ακόμα περισσότερο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον μας.

Δίνουμε μια δεύτερη ζωή στα ρούχα που δεν χρειάζεσαι. Ανακύκλωσέ τα, χάρισέ τα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη και βοήθησε στη μείωση των εκπομπών CO2.

Πέστο στην παρέα σου και ελάτε όλοι μαζί σε ένα open air party ανακύκλωσης. Σάββατο 18 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο Περιστερίου, στην πλατεία Δημοκρατίας.

Ο ΣΚΑΙ 100,3 για δύο ώρες, θα εκπέμπει από εκεί ζωντανά!

Σας περιμένουμε!

