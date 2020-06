Οι Κυριακές της καθαριότητας έγιναν θεσμός. 18 μηχανήματα και οχήματα και οι άνθρωποι των υπηρεσιών μας, σήμερα, στους Αμπελόκηπους. Είναι η δουλειά μας στις γειτονιές που αλλάζουν. Που βλέπουν τον πολιτισμό της καθημερινότητας με πλύσιμο δρόμων και πεζοδρομίων, με καθαριότητα. Είναι η καθημερινή προσπάθεια να καθαρίσει η πόλη, που δεν σταματά ούτε τις Κυριακές.

A post shared by • Kostas Bakoyannis • (@kostasbakoyannis) on Jun 28, 2020 at 3:19am PDT