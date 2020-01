Τι κοινό μπορεί να έχουν το Ιράκ, η Χιλή και ο Λίβανος; Και στις τρεις χώρες εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν πέρυσι στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά των φαινομένων διαφθοράς στην πολιτική και την οικονομία. Ο νέος ετήσιος «Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς» που δημοσιοποίησε η Διεθνούς Διαφάνεια τούς επιβεβαιώνει: σε μεγάλο μέρος των 180 χωρών που μπαίνουν στο μικροσκόπιο της οργάνωσης δεν σημειώνεται η παραμικρή πρόοδος στο πεδίο καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ο «Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς» (που όπως υποδηλώνει το όνομα αντικατοπτρίζει σε ποιό βαθμό αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα τη διαφθορά στη χώρα τους και όχι σε ποιο βαθμό υπάρχει όντως) κατατάσσει τις υπό εξέταση χώρες σε μια κλίμακα από το 0 που ισοδυναμεί με απόλυτη διαφθορά έως το 100 που σημαίνει μηδενικά επίπεδα.

Αξιοσημείωτη πρόοδος στην Ελλάδα

Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης και για το 2019 βρίσκονται Δανία και Νέα Ζηλανδία (με 87 βαθμούς) ενώ ακολουθούν Φινλανδία, Σιγκαπούρη, Σουηδία και Ελβετία. Η Γερμανία βελτιώνεται κατά δυο θέσεις και καταλαμβάνει πλέον την ένατη. Εντούτοις δεν πρόκειται για ουσιαστική βελτίωση αφού συνεχίζει να λαμβάνει 80 βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τέσσερις από τις χώρες του G7 και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία ο σχετικός δείκτης έχει επιδεινωθεί.

🔴OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against #corruption. Check out your country’s score now > #CPI2019