Η Ελλάδα, ένθερμος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου, θέτει τακτικά το ζήτημα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στα πολυμερή φόρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε παρέμβασή του για την 3η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης.

«Δυστυχώς, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, παρατηρούμε την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης να υποχωρεί ή να δέχεται επίθεση, λόγω περιοριστικών πρακτικών και κατάχρησης ψηφιακών τεχνολογιών» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

The media is a mirror of our societies. Therefore, working to ensure an independent media environment equates with building democratic and pluralistic societies (address at the Third Global Conference for Media Freedom). pic.twitter.com/vn4IqmV4hT