Conde Nast Traveller: Τρία ελληνικά νησιά στο "Τop5" της Ευρώπης

Στην κατηγορία «Καλύτερα νησιά στον κόσμο» (Best islands in the World) και ειδικότερα στα «Κορυφαία 5 νησιά της Ευρώπης» (Top 5 in Europe) η Ελλάδα απέσπασε τη «μερίδα του λέοντος», καθώς η Μύκονος κατέλαβε την 3η θέση, η Πάρος την 4η και η Κρήτη την 5η θέση.