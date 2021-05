Από αύριο Δευτέρα 24 Μαΐου θα διατίθενται μέσω των φαρμακείων 2 self tests (κάθε φορά 1 για την εβδομάδα που διανύουμε και 1 για την επόμενη) σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.



Η ισχυρή σύσταση είναι το self test είναι να γίνεται στις αρχές κάθε εβδομάδας, οι έλεγχοι γίνονται κατά τεκμήριο στο τέλος της εβδομάδας.



Διευρύνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η διάθεση των self tests σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας, με την υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στις πλατφόρμες της Εργάνης - για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και της απογραφής - για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα.



«Θα είναι για τον ιδιωτικό τομέα υποχρεωτικά την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχει ένα τεστ ανά εβδομάδα, θα μπαίνει κανείς στην πλατφόρμα του gov.gr, στο self-testing. gov.gr και μετά όταν κάνει τη δήλωση κάποιος, παραπέμπεται αυτόματα στην Εργάνη οπού και δηλώνει το αποτέλεσμα, είτε θετικό είτε αρνητικό. Το ίδιο ισχύει για το δημόσιο και για τους ελευθέρους επαγγελματίες» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.



«Η συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι καθοριστικής σημασίας. Περίπου ένα στα τρία άτομα που είναι φορείς του νέου κορωνοϊού SARS - CoV -2, δεν έχουν συμπτώματα και τον μεταδίδουν χωρίς να το γνωρίζουν. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες γύρω από την πανδημία, οι τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού συνδράμουν στον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Κάνοντας τεστ στο σπίτι μια φορά την εβδομάδα βοηθάμε σημαντικά στο να σταματήσει η εξάπλωση του ιού» τονίζεται στην πλατφόρμα self-testing. gov.gr.

»Μέσω της διαδικασίας του αυτοελέγχου με οικιακό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου ο πολίτης προστατεύει ταυτόχρονα την υγεία του αλλά και τους αγαπημένους του ανθρώπους. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας ανιχνεύοντας ασυμπτωματικούς φορείς του ιού SARS - CoV -2 εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα» σημειώνεται.



Τι κάνω εάν βγει θετικό το τεστ;



• Πατήστε για Κυριακές εδώ και για άλλες μέρες εδώ, για να δείτε τις δημόσιες δομές που μπορείτε να επισκεφθείτε για να υποβληθείτε σε δεύτερο δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου προς επιβεβαίωση του πρώτου. Οι δομές αυτές θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους την Δευτέρα 12 Απριλίου.

• Πατήστε εδώ για να δείτε τα σημεία μαζικών δειγματοληψιών από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

• Οδηγίες για την φροντίδα επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σπίτι μπορείτε να βρείτε εδώ.

• Επισημαίνεται πως η απόρριψη των προϊόντων των οικιακών αυτοδιαγνωστικών τεστ γίνεται με προσοχή στα οικιακά απορρίμματα σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα.



Δείτε το βίντεο οδηγιών

Πηγή: skai.gr