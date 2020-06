Κλέβει τις εντυπώσεις το τηλεοπτικό σποτ προώθησης του ελληνικού τουρισμού που παρουσιάστηκε στο Ζάππειο την Πέμπτη. «Ελληνικό καλοκαίρι, δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα» επισημαίνεται στο λιτό βίντεο που κυριαρχεί το γαλάζιο της θάλασσας. Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Αίγλη, το βίντεο της φετινής καμπάνιας για την Ελλάδα προβλήθηκε για πρώτη φορά.

Tο μήνυμα του βίντεο

"Τι κάνει τα ελληνικά καλοκαίρια τόσο πολύτιμα; Δεν είναι η θάλασσα. Δεν είναι ο ήλιος. Είναι κάτι περισσότερο απ’ αυτό. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος σκέψης. Να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς. Να συνδέεσαι με τη Φύση. Να νιώθεις ελεύθερος. Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Έτσι φέτος, απόλαυσε το ελληνικό καλοκαίρι σου όπου και να είσαι".

"Απο την 1η Ιουλίου θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε το άνοιγμα των συνόρων σχεδόν σε όλες τις χώρες εφόσον δεν έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις" επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της καμπάνιας για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού. "Εύχομαι και ελπίζω το σποτ αυτό να είναι καλοτάξιδο. Η τουριστική σεζόν να πάει όσο καλύτερα γίνεται σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία" τόνισε ο πρωθυπουργός.



Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That's Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg