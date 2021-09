Στις 7 το απόγευμα ξεκίνησε η Παρέλαση Υπερηφάνειας της Αθήνας, το Athens Pride, στο κέντρο της Αθήνας με σύνθημα «Αυτό που μας ενώνει».

Η πορεία άρχισε από την πλατεία Κλαυθμώνος και θα ολοκληρωθεί στη Βουλή.

#Greece



Athens Pride Day & Parade 2021 will take place on Saturday, under the motto "This is what unites us". https://t.co/8ZFhmoDG1c#AthensPride @Athens_Pride pic.twitter.com/qO7HiCmFxw