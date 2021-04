«Πρεμιέρα» για το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα- Πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας το λιανεμπόριο θα ανοίξει με click in shop και click away, όπως δηλαδή σε όλη τη χώρα, ενώ στην Π.Ε Θεσσαλονίκης μόνο με click away.