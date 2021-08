Αίτηση έγκρισης για τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού κατέθεσαν οι εταιρίες Pfizer και BioNTech στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ.

«Τα εμβόλια είναι και θα παραμείνουν κρίσιμη βοήθεια για την προστασία της ζωής από τον COVID19 και εάν εγκριθεί, πιστεύουμε ότι οι ενισχυτικές δόσεις μπορούν να επιταχύνουν το δρόμο προς το τέλος της πανδημίας» έγραψε στο Twitter ο Άλμπερτ Μπουρλά.

Based on Phase 3 data, we've initiated submission of a supplemental Biologics License Application to @US_FDA for approval of a third (or #booster) dose of our #COVID19 vaccine: https://t.co/W7vwaMD9j2