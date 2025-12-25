Άγιος Δημήτριος

Στην άμεση κατάθεση αιτήματος προκειμένου να κηρυχθεί ο Δήμος Αγίου Δημητρίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προχωρά ο Δήμαρχος της περιοχής, Στέλιος Μαμαλάκης. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη χθεσινή ισχυρή βροχόπτωση, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές, τόσο στα πρανή του ρέματος Πικροδάφνης, όσο και σε άλλα σημεία της πόλης.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε αυτοψία στα σημεία που έχουν προκληθεί ζημιές από μικτό κλιμάκιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου και της Περιφέρειας Αττικής.

Για την κήρυξη της περιοχής σε έκτακτη ανάγκη, ήδη έχει προηγηθεί σχετική επικοινωνία και συνεννόηση του Δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη, με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά και το Δημήτρη Αλεξανδρή Διευθυντή Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ). Με την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα ενεργοποιηθούν ταχύτατες διαδικασίες για την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων, με στόχο την άμεση θωράκιση των σημείων που έχουν υποστεί διαβρώσεις και καταστροφές.

Μεταξύ των σημείων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι η ευρύτερη περιοχή των οδών Λιδωρικίου, Τεπελενίου, Βαλτετσίου και Δράμας.

Με αφορμή τις σχετικές εξελίξεις ο Δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε: «Η ασφάλεια των συμπολιτών μας και η προστασία των περιουσιών τους αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά μας. Η χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση επιδείνωσε προβλήματα ετών στα πρανή της Πικροδάφνης και σε άλλα σημεία της πόλης, καθιστώντας την κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβεβλημένη. Με τον τρόπο αυτό θα προχωρήσουμε άμεσα σε έργα ουσίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Οφείλω, ωστόσο, να επισημάνω ότι, δυστυχώς, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, χθες δεν υπήρξε η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση για την ένταση των καιρικών φαινομένων. Δεν είχαμε προειδοποίηση για την πιθανότητα να πέσει τόσο μεγάλος όγκος νερού στην περιοχή μας. Παρά το γεγονός αυτό, οι υπηρεσίες μας βρέθηκαν στο δρόμο και σε πλήρη ετοιμότητα. Θέλω να ευχαριστήσω, τόσο τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, όσο και τα στελέχη του Υπουργείου

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξή τους στην προσπάθεια να θωρακίσουμε την πόλη μας».

Στο μικτό κλιμάκιο που διενήργησε την αυτοψία συμμετείχαν, ο Δήμαρχος, Στέλιος Μαμαλάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα, Γεωργία Αδαμοπούλου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Μιλτιάδης Κύρκος, η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, Αικατερίνη Φραγκάκη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Γεώργιος Κάππος, οι Αντιδήμαρχοι Ιωάννης Μάριος Μπάντος, Ευάγγελος Μαλαθούνης, Γιώργος Ταμπακόπουλος, Μιχάλης

Καραϊσκάκης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, Βασίλης Ζαχαριάς, στελέχη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.



Πηγή: skai.gr

