«What I Ate in One Year»: Ο Στάνλεϊ Τούτσι καταγράφει γεύματα 12 μηνών και τις σκέψεις του σε ένα βιβλίο

Ο Στάνλεϊ Τούτσι ήταν πάντα λάτρης του φαγητού, ειδικά της ιταλικής κουζίνας.

Στα νέα του απομνημονεύματα, καταγράφει γεύματα 12 μηνών σε πλατό ταινιών (συμπεριλαμβανομένου του Conclave στην Ιταλία), στο σπίτι του, σε ταξίδια και αλλού.

«Γράφοντας αυτόν τον απολογισμό των πιάτων που έχω φάει, μαγειρέψει και μοιράζομαι με τους φίλους και την οικογένειά μου κατά τη διάρκεια ενός έτους, ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στον κεντρικό ρόλο που παίζει το φαγητό στη ζωή μου και επίσης να αναγνωρίσω τη δύναμή του να διαμορφώσει ποιοι είμαστε και το πώς μας συνδέει» αναφέρει ο συγγραφέας.

Το φαγητό ήταν πάντα αναπόσπαστο μέρος της ζωής του Στάνλεϊ Τούτσι: από τη σούπα στρατσιατέλα που σερβίρεται στη σκιά του Πάνθεον, μέχρι τη σάλτσα μαρινάρα που μαγειρεύεται ανάμεσα στις πρόβες και τη σπιτική πίτσα που έτρωγε με τα παιδιά του πριν κοιμηθούν, αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου «What I Ate in One Year».

Είτε πρόκειται για πάπια με πορτοκάλι που τρώει με συναδέλφους του ηθοποιούς και μαγειρεύεται από καλόγριες του Τάγματος της Παναγίας του Καρμήλου ενώ τραγουδούν, μπριζόλες που ψήνονται στο μπάρμπεκιου σε συγκέντρωση με φίλους, κεφτεδάκια που φτιάχνουν η μητέρα και ο γιος του και προσφέρονται στο τραπέζι με τρεις γενιές της οικογένειάς του, αυτά τα γεύματα δίνουν μορφή και πλούτο στις μέρες του, σημειώνεται.

Μέσα από το φαγητό ο Στάνλεϊ Τούτσι επισημαίνει και θρηνεί το πέρασμα του χρόνου, την απώλεια αγαπημένων προσώπων και ενδυμανώνει τον εαυτό του για αυτό που θα ακολουθήσει.

«Είμαι λάτρης της σούπας. Για μένα η σούπα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη γαστρονομική εφεύρεση. Μπορεί να γίνει με δύο υλικά ή διακόσια είκοσι δύο υλικά. Μπορεί να σερβιριστεί ζεστή ή κρύα. Μπορεί να μαγειρευτεί γρήγορα ή αργά. Μπορεί να καταναλωθεί για πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό. Μπορεί να είναι για χορτοφάγους, vegan, paleo, pescatarian ή με κρέας. Μπορεί να είναι απλή ή σύνθετη. Ανακουφίζει, καταπραΰνει, αναζωογονεί και συνεφέρνει. Η σούπα είναι ζωή σε μια κατσαρόλα» τονίζει ο συγγραφέας.

Ο Στάνλεϊ Τούτσι είναι ηθοποιός, συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός. Έχει σκηνοθετήσει πέντε ταινίες και εμφανίστηκε σε περισσότερες από εβδομήντα, καθώς και αμέτρητες τηλεοπτικές εκπομπές και δώδεκα θεατρικά έργα. Έχει προταθεί για Όσκαρ, Tony και Grammy και έχει κερδίσει δύο Χρυσές Σφαίρες και έξι Emmy. Έχει γράψει το σενάριο και έχει σκηνοθετήσει την ταινία Big Night, για δύο αδέρφια που διευθύνουν ένα εστιατόριο που αποτυγχάνει και είναι παρουσιαστής της βραβευμένης τρεις φορές με Emmy εκπομπής για ταξίδια και φαγητό Searching for Italy. Είναι ο συγγραφέας του «Taste: My Life Through Food» και δύο βιβλίων μαγειρικής, «The Tucci Table» και «The Tucci Cookbook».

Το βιβλίο «What I Ate in One Year»: (and related thoughts) κυκλοφορεί από τον Penguin Books Ltd.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.