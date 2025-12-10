Unesco: Η ιταλική κουζίνα στην «άυλη κληρονομιά» της ανθρωπότητας

H ιταλική κουζίνα, που πρόσφατα χαρακτηρίστηκε «κουζίνα της χρονιάς» από το TasteAtlas, πέτυχε μια νέα διάκριση: H Unesco την αναγνώρισε σήμερα (όπως αναμενόταν) ως «άυλη πολιτιστική κληρονομιά» της ανθρωπότητας.
New inscription on the #IntangibleHeritage List: Italian cooking, between sustainability and biocultural diversity, #Italy🇮🇹.
Congratulations!https://t.co/xoL14QjPPR #LivingHeritage pic.twitter.com/2iY86Obn3n— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 10, 2025
Μέχρι τώρα, η αναγνώριση αυτή είχε δοθεί σε μεμονωμένα εδέσματα διαφόρων χωρών, αλλά όχι σε εθνική κουζίνα στο σύνολό της.
Την είδηση χαιρέτησε με ενθουσιασμό η Τζόρτζια Μελόνι.
«Η UNESCO αναγνώρισε την Ιταλική Κουζίνα ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας: μια είδηση που μας γεμίζει υπερηφάνεια» ανέφερε σε βίντεο που ανέβασε στα social media η πρωθυπουργός της χώρας.
L’@UNESCO ha riconosciuto la Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità: una notizia che ci riempie di orgoglio.#IntangibleHeritage #LivingHeritage pic.twitter.com/Axumwl6N0u— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 10, 2025
Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα προωθήθηκε από τα ιταλικά υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού, σε στενή συνεργασία με γαστρονομικούς οργανισμούς.
Η υποψηφιότητα, που τέθηκε τον Μάρτιο του 2023, παρουσιάζει την ιταλική κουζίνα - από ζυμαρικά και πίτσα μέχρι ριζότο και κανόλι - ως μια κοινωνική τελετουργία που συνδέει οικογένειες και κοινότητες.
«Δεν υπάρχει ενιαία ιταλική κουζίνα, αλλά ένα μωσαϊκό τοπικών εκφραστικών ποικιλομορφιών», δήλωσε η κυβέρνηση.
«Η ιταλική κουζίνα είναι ένα μοναδικό μωσαϊκό οικογενειακών, τοπικών, κοινωνικών παραδόσεων, χωρίς κάποια ιεραρχία που να προβλέπει λιγότερο και περισσότερο σημαντικά εδέσματα», τόνισαν οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας.
