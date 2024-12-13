Το πιο νόστιμο Banana Bread με μόλις 5 υλικά

Το banana bread είναι ένα γλυκό που συνδυάζει την απλότητα με την πλούσια γεύση της μπανάνας. Ιδανικό για πρωινό, σνακ ή ακόμα και για επιδόρπιο, αυτή η συνταγή με λίγα υλικά είναι τέλεια για όσους αναζητούν κάτι γρήγορο, εύκολο και γευστικό.

Μόλις πέντε βασικά υλικά χρειάζεστε για αυτό το τέλειο μπανανόψωμο, που το πιθανότερο είναι να έχετε ήδη στην κουζίνα σας:

Υλικά

• 3 ώριμες μπανάνες (λιωμένες)

• 2 αυγά

• 1 ½ φλιτζάνι αλεύρι (για όλες τις χρήσεις)

• ½ φλιτζάνι ζάχαρη (λευκή ή καστανή, ανάλογα με την προτίμησή σας)

• 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

Προαιρετικά Υλικά

• ½ κουταλάκι του γλυκού κανέλα ή 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας (για επιπλέον άρωμα)

• ¼ φλιτζάνι ξηρούς καρπούς (π.χ., καρύδια) ή σταγόνες σοκολάτας (για επιπλέον υφή)

Εκτέλεση

1. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C και ετοιμάστε μια φόρμα κέικ (περίπου 20x10 εκ.) με λαδόκολλα ή βούτυρο.

2. Σε ένα μεγάλο μπολ, λιώστε τις ώριμες μπανάνες με ένα πιρούνι μέχρι να γίνουν πουρές.

3. Προσθέστε τα αυγά στις μπανάνες και ανακατέψτε καλά.

4. Ρίξτε το αλεύρι, τη ζάχαρη και το μπέικιν πάουντερ στο μείγμα και ανακατέψτε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθεί.

5. Προαιρετικά: Αν θέλετε, προσθέστε κανέλα, βανίλια, ξηρούς καρπούς ή σοκολάτα.

6. Μεταφέρετε το μείγμα στη φόρμα και ψήστε για 40-50 λεπτά, ή μέχρι μια οδοντογλυφίδα που θα βάλετε στο κέντρο να βγαίνει καθαρή.



Χρήσιμα tips

• Αν οι μπανάνες σας δεν είναι αρκετά ώριμες, μπορείτε να τις ψήσετε σε φούρνο στους 200°C για 10 λεπτά μέχρι να μαυρίσουν εξωτερικά.

• Για έξτρα υγρασία, μπορείτε να προσθέσετε 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι ή γάλα στο μείγμα.

