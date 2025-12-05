Το κρασί, το ελαιόλαδο και ο πολιτισμός της Πελοποννήσου «κέρδισαν» τους Ιταλούς

Οι οινογαστρονομικές διαδρομές της Πελοποννήσου έφτασαν μέχρι τη Ρώμη, προβάλλοντας τα εκλεκτά προϊόντα της περιοχής στο ιταλικό κοινό. Σε μεγάλο ξενοδοχείο της ιταλικής πρωτεύουσας, το εμπορικό γραφείο της ελληνικής πρεσβείας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασαν τα φημισμένα κρασιά και το διεθνούς αναγνώρισης ελαιόλαδο της Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε επιλεγμένα ιταλικά οινοποιεία, εστιατόρια, δημοσιογράφους του γαστρονομικού τομέα και τουριστικούς πράκτορες, προβάλλοντας παράλληλα τον πολιτιστικό, τουριστικό και φυσικό πλούτο της περιοχής.

Η πρέσβης της Ελλάδας στην Ιταλία, Ελένη Σουρανή, τόνισε πως «η βραδιά αυτή αφιερώθηκε σε δυο εμβληματικά προϊόντα της χώρας μας: στο κρασί και στο ελαιόλαδο. Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου έχει μια τεράστια ιστορία, με παράδοση και κορυφαία παραγωγή, η οποίες αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο».

Όπως επεσήμανε, η συγκεκριμένη παρουσίαση αποτελεί την αρχή μιας σειράς εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί έως το 2026, με στόχο την περαιτέρω προώθηση των ελληνικών προϊόντων και την ενίσχυση της συνεργασίας με ιταλικές επιχειρήσεις.

Ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της Πελοποννήσου, Θάνος Μιχελόγγονας, σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η φυσική παρουσία σε διάφορες διοργανώσεις στο εξωτερικό προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα».

Τόνισε πως η Πελοπόννησος αντιμετωπίζει ένα έλλειμμα αναγνωρισιμότητας, γι’ αυτό και έχει αναπτύξει μια «ταυτότητα τόπου» προκειμένου να προωθήσει κοινά μηνύματα σε όλους τους τομείς αναπτυξιακής προτεραιότητας.

Στη Ρώμη παρουσιάστηκε συνολικά ο τόπος, όχι μόνο η τουριστική του προσφορά, αλλά και η γαστρονομία, η αγροτική παραγωγή και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ξεπερνώντας το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Σύμφωνα με τον κ. Μιχελόγγονα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποίησε φέτος πάνω από τριάντα παρουσιάσεις στο εξωτερικό, ενισχύοντας τη συνεργασία με ελληνικές πρεσβείες και τα γραφεία του ΕΟΤ.

Στη Ρώμη, με την καθοδήγηση της πρεσβείας, οργανώθηκε μια αποστολή με πληθώρα κρασιών και ελαιολάδων. Για το νέο έτος, έχει προγραμματιστεί επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία, με στόχο τη δυναμική προβολή της περιφέρειας εκτός Ευρώπης.

