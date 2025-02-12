Το ελληνικό εστιατόριο «Oma» στο Λονδίνο έλαβε το πρώτο του αστέρι «Michelin»

Ένα vegan εστιατόριο στο Λονδίνο έγινε το πρώτο στο Ηνωμένο Βασίλειο, που απέκτησε αστέρι Michelin. Το «Plates London», που βρίσκεται στην Old Street, σερβίρει ένα εξ ολοκλήρου φυτικό μενού. Σύμφωνα με τον διάσημο «γαστρονομικό χάρτη», ο σεφ Kirk Haworth εντυπωσίασε «παίρνοντας την κλασική του μαγειρική παιδεία και προσαρμόζοντάς την ευρηματικά σε μη καρνοβορικά πιάτα».

Η λαμπερή τελετή απονομής του ετήσιου οδηγού Michelin για τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία πραγματοποιήθηκε στη Γλασκόβη, το βράδυ της Δευτέρας.

Ερωτηθείς στην εκδήλωση, τι του αρέσει στο να μαγειρεύει βίγκαν πιάτα, ο σεφ είπε: «Το να προσπαθείς να ξεφορτωθείς αυτή τη λέξη είναι ό,τι αγαπώ περισσότερο σε αυτό. Αφορά μόνο τη γεύση, αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία».

Και πρόσθεσε: «Γεύση, ενθουσιασμός, καινοτομία και προσπάθεια να το πάμε σε έναν νέο χώρο νοστιμιάς».

Το «Plates London» ήταν ένα από τα 26 εστιατόρια που τιμήθηκαν στην τελετή. Το «Moor Hall», στο χωριό Aughton, περίπου 10 μίλια από το Λίβερπουλ, έγινε το δέκατο εστιατόριο σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία που κατέχει τα πολυπόθητα τρία αστέρια. Άνοιξε το 2017 και μέσα σε μόλις δύο χρόνια κατάφερε να αποκτήσει τα δύο πρώτα του αστέρια Michelin.

«Στο «Moor Hall», ο σεφ Mark Birchall και η ομάδα του συνέχισαν να τελειοποιούν την τέχνη τους και έχουν πλέον επιτύχει νέα επίπεδα αριστείας. Τα υλικά, πολλά από τον λαχανόκηπο τους, είναι εξαιρετικά...και η εκτίμηση των γεύσεων, για το πότε πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην απλότητα και πότε να προστεθεί πολυπλοκότητα, είναι υποδειγματική», σύμφωνα με τον διάσημο οδηγό.

Τρία νέα εστιατόρια κέρδισαν από δύο αστέρια και 22 εστιατόρια βραβεύτηκαν για πρώτη φορά με ένα αστέρι μεταξύ των οποίων εννέα στο Λονδίνο, τρία στην Ιρλανδία και δύο στη Σκωτία, σύμφωνα με τον Guardian.

Το ελληνικό εστιατόριο «Oma», κρυμμένο στην άκρη της πολυσύχναστης Αγοράς του Borough στο Λονδίνο, με τον σεφ Jorge Paredes έλαβε το πρώτο του αστέρι.

Φέτος, η τελετή απονομής των αστεριών Michelin είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε με την 125η επέτειο του διάσημου γαστρονομικού οδηγού. Με τη βιωσιμότητα να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, δόθηκαν πέντε νέα Πράσινα αστέρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

