Τελικά είναι τα θαλασσινά πραγματικά αφροδισιακά;

Aν μέχρι σήμερα πίστευες ότι τα θαλασσινά είναι μόνο για γευστικές απολαύσεις δίπλα στη θάλασσα, ίσως ήρθε η ώρα να σκεφτείς ξανά. Μια πρόσφατη μελέτη από το Harvard T.H. Chan School of Public Health αποκαλύπτει κάτι που μπορεί να σε εκπλήξει: τα θαλασσινά δεν είναι μόνο πηγή πρωτεϊνών και βιταμινών, αλλά μπορούν επίσης να ενισχύσουν τη σεξουαλική διάθεση και να βελτιώσουν τη γονιμότητα.

Η επιστήμη μιλάει

Η μελέτη, η οποία παρακολούθησε 501 ζευγάρια για τέσσερα χρόνια, δείχνει ότι τα ζευγάρια που έτρωγαν θαλασσινά πάνω από δύο φορές την εβδομάδα είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν παιδί μέσα σε ένα χρόνο. Συγκεκριμένα, το 92% των ζευγαριών αυτών κατάφεραν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Επίσης, η κατανάλωση περισσότερων από 8 μερίδων θαλασσινών το μήνα συσχετίστηκε με 22% περισσότερες σεξουαλικές επαφές, κάτι που υποδηλώνει πως ίσως τα θαλασσινά προσφέρουν και έναν «μυστικό» τρόπο ενίσχυσης της σεξουαλικής επιθυμίας.

Δεν είναι μόνο ο ψευδάργυρος

Είναι αλήθεια ότι τα στρείδια και άλλα οστρακοειδή έχουν συνδεθεί με την έννοια του «αφροδισιακού» λόγω του ψευδαργύρου που περιέχουν, αλλά η μελέτη αυτή μας δείχνει ότι η αυξημένη διάθεση για σεξ δεν εξαρτάται μόνο από αυτό το συστατικό. Η Audrey Gaskins, επικεφαλής της μελέτης, υποστηρίζει ότι τα ζευγάρια που καταναλώνουν θαλασσινά συχνά μπορεί απλά να περνούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί, κάτι που ενισχύει τη σύνδεσή τους και, κατά συνέπεια, την ερωτική τους επιθυμία. Τα γεύματα μαζί, που συχνά περιλαμβάνουν ψάρια και άλλα θαλασσινά, φαίνεται πως προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για επικοινωνία και ενίσχυση της σχέσης, κάτι που επηρεάζει θετικά τη σεξουαλική ζωή.

Τα Ω3 και η γονιμότητα

Πέρα από την αυξημένη σεξουαλική διάθεση, τα Ω3 λιπαρά οξέα που βρίσκονται σε ψάρια και θαλασσινά έχουν αποδειχτεί ότι έχουν θετική επίδραση στη γονιμότητα. Η μελέτη της Gaskins αποκαλύπτει ότι τα Ω3 βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος και των εμβρύων, ενώ αυξάνουν την πιθανότητα ωορρηξίας και ενισχύουν τα επίπεδα προγεστερόνης, της ορμόνης που είναι καθοριστική για την εγκυμοσύνη.

Ουσιαστικά θρεπτικά συστατικά για καλύτερη υγεία

Τα θαλασσινά, λοιπόν, δεν είναι μόνο γευστική απόλαυση, αλλά και πηγή ουσιαστικών θρεπτικών συστατικών που ενισχύουν τη γενική υγεία. Η βιταμίνη D και τα ωφέλιμα λιπαρά οξέα Ω3 που περιέχονται σε ψάρια και θαλασσινά συμβάλλουν σε καλύτερη λειτουργία του οργανισμού και ενισχύουν την αναπαραγωγική υγεία. Για αυτό, η τακτική κατανάλωση αυτών των τροφών μπορεί να είναι ένα ευχάριστο βήμα για ζευγάρια που προσπαθούν να γίνουν γονείς.

Τι μπορείς να κάνεις

Αν λοιπόν προσπαθείς να βελτιώσεις τη γονιμότητά σου ή να ενισχύσεις τη σεξουαλική σου διάθεση, η κατανάλωση θαλασσινών μπορεί να είναι μια ευχάριστη και ωφέλιμη επιλογή για τη διατροφή σου. Πρόσθεσε μερικές μερίδες ψαριών και οστρακόδερμων την εβδομάδα και παρατήρησε τις αλλαγές στη διάθεση και τη σύνδεση με το σύντροφό σου. Είτε απολαμβάνεις τα στρείδια σε ένα ρομαντικό δείπνο δίπλα στη θάλασσα είτε μια ελαφριά σαλάτα με γαρίδες, το σημαντικό είναι να θυμάσαι πως η καλή διατροφή δεν είναι μόνο για το σώμα, αλλά και για την ψυχή σου.

