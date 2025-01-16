Το Taste Atlas δημοσίευσε τη λίστα με τα χειρότερα φαγητά, που βασίστηκαν στις αξιολογήσεις που έγιναν, και μέσα στα 100 πρώτα βρίσκονται και δύο ελληνικά πιάτα.

Το πρώτο είναι η σαλάτα με αγκινάρες που βρίσκεται στη 23η θέση αλλά τα μπουρμπουρέλια, τα οποία βρίσκονται στη 65η θέση.

Όπως αναφέρει το Taste Atlas για τα σαλάτα με αγκινάρες: «Είναι μια παραδοσιακή ελληνική σαλάτα από την Κρήτη. Αν και υπάρχουν παραλλαγές, η σαλάτα γίνεται συνήθως με συνδυασμό νεαρών και τρυφερών αγκινάρων, λεμονιού, χυμού λεμονιού, ελαιόλαδου, μουστάρδας, σκόρδου, άνηθου, αλατιού και πιπεριού. Οι αγκινάρες κόβονται και βράζονται σε νερό και χυμό λεμονιού. Οι αγκινάρες κόβονται στα τέσσερα και στη συνέχεια στη μέση. Βάζουν ένα ντρέσινγκ που αποτελείται από χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο, μουστάρδα και σκόρδο πάνω στις αγκινάρες και η σαλάτα πασπαλίζεται με ψιλοκομμένο άνηθο, αλατοπιπερώνεται, και σερβίρεται αμέσως».

Για τα μπουρμπουρέλια, μια παραδοσιακή συνταγή της Κεφαλονιάς αναφέρεται: «Αυτό το ρουστίκ ελληνικό πιάτο παρασκευάζεται με μια ποικιλία από ανάμεικτα φασόλια που γίνονται μια χορταστική σούπα. Το πιάτο αποτελείται από έναν έναν συνδυασμό φακών, φασολιών, ρεβιθιών ή φάβας και η σούπα είναι συνήθως καρυκευμένη με ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού. Το πιάτο συνδέεται παραδοσιακά με την Κεφαλονιά».

Η 5άδα με τα χειρότερα πιάτα του κόσμου

Blodpalt, Φινλανδία: Το χειρότερο πιάτο αποτελείται από σκούρα καφέ ζυμαρικά που παρασκευάζονται με αλεύρι σίκαλης ή κριθαριού και αίμα ζώων. Bocadillo de sardinas, Ισπανία: Πρόκειται για ένα σάντουιτς με κονσέρβα σαρδέλας. Calskrove, Σουηδία: Αποτελείται από πίτσα καλτσόνε, γεμιστή με χάμπουργκερ και τηγανητές πατάτες. Angulas a la cazuela, Ισπανία: Φτιάχνεται από σπάνια και ακριβά «μωρά χέλια», σκόρδο, νιφάδες καυτερής πιπεριάς, ελαιόλαδο και αλάτι. Jellied eels, Αγγλία: Πρόκειται για ζελέ από χέλι που είναι ένα παραδοσιακό street food και χρονολογείται από τον 18ο αιώνα.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη λίστα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.