Τη λίστα με τις καλύτερες κουζίνες για τη χρονιά 2025-26 δημοσίευσε και φέτος το Taste Atlas.

Η ιταλική κουζίνα επέστρεψε στην κορυφή κατακτώντας την πρώτη θέση, με την ελληνική να ανέρχεται δεύτερη συγκεντρώνοντας 4,60 βαθμούς συγκεντρωτικά.

Στην 3η θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η περουβιανή κουζίνα.

Την 10άδα συμπληρώνουν η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία, η Τουρκία, η Κίνα, η Γαλλία και η Ινδονησία.

Ο διάσημος οδηγός γαστρονομίας φέρνει την Ελληνική κουζίνα στη δεύτερη θέση, δίνοντας παράλληλα στους αναγνώστες του συμβουλές για τα ελληνικά προϊόντα που πρέπει «οπωσδήποτε» να δοκιμάσουν. Αναμεσά τους το φινίκι Λακωνίας, το φιστίκι Αιγίνης, η φάβα Σαντορίνης και… το κοντοσούβλι.

