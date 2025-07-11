Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο πυροσβέστης με τα… γλυκόπικρα μέλια του νησιού

Στην αρχή δεν το ήθελε κανένας λόγω της "γλυκόπικρης" γεύσης του, αλλά μπήκε στο μικροσκόπιο πανεπιστημιακής έρευνας, και ξεχώρισε σε διεθνή διαγωνισμό

Σαμοθράκη: Ο πυροσβέστης με τα… γλυκόπικρα μέλια

Ο Γιώργος Βασιλούδιας είναι πυροσβέστης και μελισσοκόμος. Ένα από τα μέλια που παράγει είναι το πικρόμελο Σαμοθράκης. Στην αρχή δεν το ήθελε κανένας λόγω της "γλυκόπικρης" γεύσης του, αλλά μπήκε στο μικροσκόπιο πανεπιστημιακής έρευνας, ξεχώρισε σε διεθνή διαγωνισμό γευσιγνωσίας και είναι ήδη περιζήτητο για τις ιδιότητές του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τώρα κατατάσσεται στα πιο υγιεινά μέλια ανά τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαμοθράκη Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark