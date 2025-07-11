Σαμοθράκη: Ο πυροσβέστης με τα… γλυκόπικρα μέλια

Ο Γιώργος Βασιλούδιας είναι πυροσβέστης και μελισσοκόμος. Ένα από τα μέλια που παράγει είναι το πικρόμελο Σαμοθράκης. Στην αρχή δεν το ήθελε κανένας λόγω της "γλυκόπικρης" γεύσης του, αλλά μπήκε στο μικροσκόπιο πανεπιστημιακής έρευνας, ξεχώρισε σε διεθνή διαγωνισμό γευσιγνωσίας και είναι ήδη περιζήτητο για τις ιδιότητές του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τώρα κατατάσσεται στα πιο υγιεινά μέλια ανά τον κόσμο.

