Περίπου 350 κιλά φράουλες, 150 κιλά ζάχαρη, 415 κιλά κρέμα ζαχαροπλαστικής, 4.000 αυγά: ένα ζαχαροπλαστείο κοντά στο Παρίσι κέρδισε μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη τούρτα Φρεζιέ (Fraisier – παραδοσιακό γαλλικό γλύκισμα) στον κόσμο, η οποία πιστοποιήθηκε πως ήταν μήκους 121,88 μέτρων.

Ως εκ τούτου, η Γαλλία ανέκτησε το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη τούρτα Φρεζιέ, το οποίο κατείχε από το 2019 η Ιταλία με ένα γλύκισμα μήκους 100,48 μέτρων.

Η πρωτοβουλία ανήκει στο Maison Heloise, διάσημο ζαχαροπλαστείο στην Αρζεντέιγ, βόρειο προάστιο του Παρισιού. Το βραβευμένο γλύκισμα απλώθηκε σε αλυσίδα τραπεζιών στο παγοδρόμιο της Αρζεντέιγ για να το θαυμάσουν οι κάτοικοι.

Η ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό του ζαχαροπλάστη Γιουσέφ Ελ Γκατού που παραδέχεται πως από παιδί μαγευόταν από τα Ρεκόρ Γκίνες. Κινητοποίησε περισσότερους από 20 ζαχαροπλάστες από διαφορετικά καταστήματα. Για την παρασκευή της τούρτας, συνολικού βάρους 1,2 τόνων, απαιτήθηκε μια εβδομάδα δουλειάς. Όσο για το στήσιμό της, οι διοργανωτές εργάζονταν όλη τη νύχτα και ένα μεγάλο μέρος της ημέρας.

Προκειμένου να εγκριθεί από την επιτροπή των Ρεκόρ Γκίνες, η τούρτα Φρεζιέ έπρεπε να έχει πλάτος και ύψος τουλάχιστον 8 εκατοστών και να είναι ενιαία, όχι σε κομμάτια.

Μετά την επιβεβαίωση του ρεκόρ, ακολούθησε η ανάκρουση του γαλλικού εθνικού ύμνου σε πανηγυρικό κλίμα. «Είναι ένα κατεξοχήν γαλλικό γλύκισμα», είπε ο δήμαρχος Ζορζ Μοθρόν, συμπληρώνοντας πως το ρεκόρ δεν αφορά απλώς «ένα επίτευγμα ζαχαροπλαστικής», αλλά είναι αφιερωμένο στις πανέμορφες περιοχές της Γαλλίας.

Οι κάτοικοι της Αρζεντέιγ έφυγαν από το παγοδρόμιο με ένα κομμάτι από το τεράστιο γλυκό. «Ήξερα για το μεγαλύτερο κουσκούς στον κόσμο, τη μεγαλύτερη παέγια στον κόσμο, αλλά τέτοιο γλύκισμα δεν είχα ξαναδεί», δήλωσε μια μητέρα που επισκέφθηκε μαζί με τα παιδιά της τον χώρο της εκδήλωσης.

