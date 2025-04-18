Πάσχα: Πώς φτιάχνεται το σωστό τσουρέκι στον φούρνο της γειτονιάς

Η κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας φτάνει και, σχεδόν, κάθε σπιτικό ετοιμάζεται να αγοράσει το παραδοσιακό τσουρέκι για το Πάσχα.

Οι επιλογές είναι πολλές. Μεγάλα μάρκετ, αλυσίδες φούρνων, κεντρικές αγορές. Ουδείς ωστόσο μπορεί να λησμονήσει τον φούρνο της γειτονιάς που από τα ξημερώματα, αυτές τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, «πλημμυρίζει» τους δρόμους με τη μυρωδιά της μαστίχας.

«Το πιο σημαντικό στο τσουρέκι είναι η καλή συνταγή και τα καλά υλικά. Αυγά, βούτυρα, αλεύρι. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Εδώ στο μαγαζί βγάζουμε 180 κομμάτια. Τα διαθέτουμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα και μια βδομάδα νωρίτερα» λέει ο Γρηγόρης Μιντζάς, αρτοποιός και ιδιοκτήτης του συνοικιακού φούρνου – ζαχαροπλαστείου «γεύσεις άρτων», στον αριθμό 47 της οδού Μήδειας, στη Νέα Ιωνία. Η ομάδα του Γρηγόρη Μιντζά πιάνει δουλειά από νωρίς το πρωί και προσέχει ευλαβικά κάθε ένα από τα τσουρέκια που παράγει.

Γιατί όμως είναι διαφορετικό το τσουρέκι της γειτονιάς; Και γιατί κάποια τσουρέκια του εμπορίου είναι σαν «αφρός»;

«Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιες μεγάλες αλυσίδες για να προλάβουν να φτιάξουν την παραγωγή που θέλουν αναγκάζονται να τα φτιάξουν 2-3 μήνες πριν, τα βάζουν κατάψυξη, οπότε χρησιμοποιούν συντηρητικά για κατάψυξη. Έτσι διατηρούνται πάνω από 2-3 βδομάδες όταν ένα κανονικό προϊόν πάνω από μια εβδομάδα ή μιάμιση δεν αντέχει» απαντά ο Γρηγόρης Μιντζάς.

Αυτές τις ημέρες η ζήτηση χτυπάει «κόκκινο», με τους καταναλωτές, πέραν της ποιότητας, να κοιτάζουν και την τσέπη τους, και τους αρτοποιούς και εμπόρους να προσπαθούν να συγκρατούν τις τιμές. Όπως λέει ο ιδιοκτήτης του φούρνου «γεύσεις άρτων», έχει κρατήσει «την τιμή όπως και πέρυσι και πρόπερσι. Προσπαθώ κάποια κόστη να τα επωμίζομαι, ώστε να μην περνάνε στον καταναλωτή». Ο ίδιος εξηγεί ότι ο κόσμος κάνει παραγγελίες. «Παραγγέλνουν τσουρέκια και άρτους και διάφορα. Πρέπει να έχεις παραγγελίες για να ξέρεις πού θα κινηθείς. Ζητώ να παραγγείλουν για να μη μείνει κανείς χωρίς τσουρέκι, χωρίς ψωμί ό,τι άλλο χρειάζεται» προσθέτει.

Το πιο σημαντικό «συστατικό», ωστόσο, για έναν συνοικιακό φούρνο είναι η εμπιστοσύνη της γειτονιάς. «Είναι πολύ σημαντικό να σε στηρίζει η γειτονιά. Οι μεγάλοι έχουν τη δυναμική να μπορούν να ψωνίζουν σε ποσότητες οπότε να ρίχνουν τις τιμές. Αλλά το θέμα είναι πως όταν έχεις μεγάλη ποσότητα δεν μπορείς να έχεις μεγάλη ποιότητα. Δεν μπορείς να τα παράγεις αυτά τη μέρα που πρέπει, ούτε να τα ψήσεις, ούτε να τα φτιάξεις» τονίζει, λέγοντας πως οι φούρνοι της γειτονιάς ποντάρουν στην ποιότητα γιατί έτσι, σιγά σιγά, «χτίζεις ένα όνομα με την ποιότητα».

