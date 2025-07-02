Μέγκαν Μαρκλ: Λανσάρει τη δική της «προσεγμένη» συλλογή κρασιών

Η Μέγκαν Μαρκλ επεκτείνει τη σειρά προϊόντων της με την επωνυμία «As Ever» καθώς ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας «προσεγμένης» συλλογής κρασιών. Σε σχετικό δελτίο Τύπου που κυκλοφόρησε την Τρίτη 1 Ioυνίου, το πρώτο κρασί που θα είναι διαθέσιμο στην αγορά, θα είναι ένα «ελαφρύ, φρέσκο και αβίαστα γιορτινό ροζέ του 2023 από την Κοιλάδα της Νάπα, επιμελημένο προσεκτικά από τη δούκισσα του Σάσεξ».

«Αυτό το πρώτο ροζέ αποτελεί την έναρξη της προσεγμένης επέκτασης της «As Ever» στο κρασί, ενώ θα ακολουθήσει ένα αφρώδες κρασί Méthode Champenoise από την κοιλάδα της Νάπα στο εγγύς μέλλον και επιπλέον ποικιλίες», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ομάδα της Μέγκαν παρουσίασε το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσει κάποιος το κρασί που κοστίζει $30 ανά φιάλη. «Σχεδιασμένο για τις καλύτερες στιγμές του καλοκαιριού, από γεύματα που μετατρέπονται σε δείπνα και ηλιόλουστα Σαββατοκύριακα, όπου το μόνο πράγμα που ακούγεται πιο δυνατά από τη μουσική είναι τα γέλια», αναφέρεται.

Για το νέο εγχείρημα η Μέγκαν συνεργάζεται με το οινοποιείο Fairwinds Estate που βρίσκεται στην κοιλάδα της Νάπα και είναι περίπου έξι ώρες οδικώς μακριά από το σπίτι που μοιράζεται με τον πρίγκιπα Χάρι στο Μοντεσίτο. Το Fairwinds Estate παράγει επίσης κρασί για τον Μπάρι Μάνιλοου, για την οικογένεια του Τζον Γουέιν και για την τηλεοπτική σειρά «Yellowstone».

Σύμφωνα με τον Guardian, η δούκισσα εντάσσεται σε μια μακρά λίστα διασημοτήτων που έχουν επενδύσει στον χώρο του κρασιού και των αλκοολούχων ποτών τα τελευταία χρόνια, όπως η Κάμερον Ντίαζ (Avaline), ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο Ποστ Μαλόουν (Maison No 9) και ο Snoop Dogg με το 19 Crimes Cali Red.

Ορισμένες από αυτές τις επιχειρηματικές κινήσεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μπραντ Πιτ, του οποίου η μάρκα ροζέ κρασιών Miravel αποτιμάται σήμερα στα 200 εκατομμύρια δολάρια ενώ η τεκίλα Casa Amigos του Τζορτζ Κλούνεϊ που ιδρύθηκε το 2013, πουλήθηκε έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα.

