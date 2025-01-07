Γιουβαρλάκια αυγολέμονο, το κλασικό «μαμαδίστικο» πιάτο

Τα γιουβαρλάκια αυγολέμονο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα για το οικογενειακό τραπέζι, πάντα ευπρόσδεκτα όταν ο καιρός κρυώνει