Cookout.gr: Το νέο site γαστρονομίας του ΣΚΑΪ φέρνει καθημερινά στην οθόνη σας τη νέα προσέγγιση στην κουλτούρα του φαγητού!

Ένα ολοκαίνουργιο site, το cookout.gr, ήρθε στον Όμιλο ΣΚΑΪ φέρνοντας μια σύγχρονη προσέγγιση στην κουλτούρα του φαγητού: εύκολες και γρήγορες συνταγές, viral food videos, μαγειρικά tips και αναλυτικές βήμα-βήμα προτάσεις εναλλάσσονται με κείμενα που δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα, την υγιεινή διατροφή και τις ιστορίες γύρω από το φαγητό και τον άνθρωπο. Σε μια εποχή που όλοι είναι δυνητικοί influencers, το cookout.gr απευθύνεται σε ανθρώπους που αγαπούν τη γαστρονομία και την online αναζήτηση συνταγών και άρθρων γύρω από αυτή.

Με γνώμονα το food culture της σημερινής εποχής και εργαλεία τη βιωματική γραφή, την εμπειρία και τη διαδραστικότητα, το cookout.gr είναι φρέσκο, μοντέρνο και εύχρηστο. Γεννημένο το 2024 με ποπ αισθητική και digital στόχευση, διαθέτει μια σειρά από καινοτομικές λειτουργίες, που σου «λύνουν» κυριολεκτικά τα χέρια στην κουζίνα. Όπως η επιλογή cook mode στις συνταγές, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να κρατά την οθόνη του ενεργή όταν μαγειρεύει και έχει λερωμένα χέρια ώστε να μη χρειάζεται να πατά τον κωδικό για να ξανανοίξει το κινητό ή το tablet. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

Οι θεματικοί άξονες του cookout.gr, πέρα από τις αλμυρές και γλυκές συνταγές, περιλαμβάνουν: νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τάσεις και προτάσεις γύρω από το κρασί, τα spirits, τον καφέ και τα ροφήματα, μυστικά κουζίνας και χρήσιμες συμβουλές, ιδέες για μενού, εστιατόρια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ταξιδιωτικά γαστρονομικά οδοιπορικά και άλλα πολλά.

Το cookout.gr, το οποίο διευθύνει η δημοσιογράφος γεύσης Νάντια Λιαργκόβα, διαθέτει μια έμπειρη και εξειδικευμένη στον χειρισμό SEO και social media ομάδα δημοσιογράφων, food bloggers και influencers. Εμπορικός διευθυντής είναι ο Γιώργος Μαυρομιχάλης.

Το Cookout.gr είναι μέλος του Ομίλου ΣΚΑΪ. Στο πλαίσιο της εφαρμογής μιας στρατηγικής μάρκετινγκ 360 μοιρών, το τηλεοπτικό κανάλι και τα ραδιόφωνα του Ομίλου θα πλαισιώσουν το cookout.gr ενθαρρύνοντας κοινές δράσεις, events και πρωτοβουλίες.

Έχεις όρεξη, Έχουμε ιδέες!

