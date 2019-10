Τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο ανακοίνωσε το Σάββατο μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ σε διθυραμβικούς τόνους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει λόγο για τη «σπουδαιότερη και μεγαλύτερη συμφωνία που έγινε ποτέ για τους Πατριώτες Αγρότες μας».



Με τη διαφαινόμενη σύναψη σινοαμερικανικής συμφωνίας δίνεται τέλος στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγάλων κρατών με επιβολή δασμών εκατοντάδων δισεκ. δολαρίων εκατέρωθεν που έπληξαν την παγκόσμια οικονομία.



«Η συμφωνία που μόλις έκανα με την Κίνα, μακράν, η σπουδαιότερη και μεγαλύτερη συμφωνία που έγινε ποτέ για τους Πατριώτες Αγρότες μας στην ιστορία της Χώρας μας. Στην πραγματικότητα, τίθεται το ερώτημα εάν τόσο προϊόν μπορεί να παραχθεί; Οι αγρότες μας θα βρουν την άκρη. Σε ευχαριστώ Κίνα!



«Άλλες πτυχές της συμφωνίας είναι τόσο σπουδαίες - η τεχνολογία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 16-20 τρισεκατομμύρια σε αεροσκάφη Boeing κ.λπ.» πρόσθεσε, ευχαριστώντας τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο για την ανεκτίμητη βοήθεια τους.



Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα κατέληξαν σε μια «μερική, πολύ σπουδαία» εμπορική συμφωνία.



«Καταλήξαμε σε μια πολύ σημαντική συμφωνία της πρώτης φάσης», είπε ο πρόεδρος Τραμπ στους δημοσιογράφους έπειτα από τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Λίου Χε, τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Κίνας.

....Other aspects of the deal are also great - technology, financial services, 16-20 Billion in Boeing Planes etc., but WOW, the Farmers really hit pay dirt! @ChuckGrassley @joniernst @debfisher @BenSasse Thank you to all Republicans in Congress for your invaluable help!