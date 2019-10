Αναλυτικά η ανακοίνωση του ESM (αγγλικά)

Την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του ΔΝΤ ενέκρινε σήμερα Δευτέρα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕSM - ΕΜΣ). Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΜΣ, "το Συμβούλιο των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΜΣ/ΕΤΧΣ) συμφώνησε σήμερα να άρει την υποχρεωτική αποπληρωμή του ΕΜΣ/ΕΤΧΣ (ESM/EFSF), που συνδέεται με τη μερική πρόωρη αποπληρωμή από την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο".

Όπως εξηγείται στην ανακοίνωση, "σύμφωνα με τις δανειακές συμφωνίες της Ελλάδας με τον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής στο ΔΝΤ, ένα ανάλογο ποσό της χρηματοοικονομικής βοήθειας που παρείχε ο ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ γίνεται αμέσως πληρωτέο". "Η άρση που παρέχει ο ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ σημαίνει ότι η Ελλάδα δε θα υποχρεωθεί να κάνει την πρόωρη αποπληρωμή σε κανένα από τους δύο οργανισμούς", επισημαίνεται.



