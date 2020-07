H Ολλανδία πιστεύει ότι μπορεί να βρεθεί μία συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, αλλά μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με δηλώσεις του Ολλανδού πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

«Υπάρχουν διαφορές, η διαπραγμάτευση θα είναι δύσκολη, θα πάρει λίγο χρόνο αλλά ένας συμβιβασμός είναι δυνατός», δήλωσε ο Ρούτε, σύμφωνα με αποσπάσματα της συνέντευξης, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί ολόκληρη αύριο, εν όψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις 17-18 Ιουλίου.

The Dutch prime minister said it made more sense for the fund to be used as a loan rather than as a grant, a point of friction with others, including French President Emmanuel Macron, who said the fund should provide 500 billion euros in grants to countries have been hit hardest by the coroner's crisis. "We only want loans," Rutte said.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ