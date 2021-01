Παρά τις «μειωμένες» τιμές, τα πολυτελέστερα σπίτια στον κόσμο ψάχνουν αγοραστές εδώ και αρκετό καιρό.

Μπορεί οι τιμές των ακινήτων αυτών να μοιάζουν και να είναι εξωπραγματικές, ωστόσο όπως σημειώνεται σε σχετικό κείμενο του Robb Report, τους τελευταίους μήνες, λόγω της πανδημίας έχουν μειωθεί κατά πολύ.

Σύμφωνα με το Economy Today του Sigmalive, πρόκειται για μια σειρά από ακίνητα τα οποία θεωρούνται από τα πιο πολυτελή σπίτια στον κόσμο και «δυσκολεύονται» να βρουν αγοραστή τους τελευταίους μήνες και κάποια μάλιστα τα τελευταία χρόνια.

Ποια λοιπόν είναι αυτά τα ακίνητα, πού βρίσκονται και πόσο κοστίζουν:

8. Villa Firenze, Beverly Park, Καλιφόρνια - 160 εκατομμύρια δολάρια

Most Expensive Home Headed To Auction



America’s most expensive home, Villa Firenze, will be going to auction on January 26 with no reserve and no minimum bid.



Sits on 10 acres in Beverly Park, Los Angeles



Currently listed for $160 million (KES. 17.848 Billion)



via @forbes pic.twitter.com/Ebx6c2dtuL — KORIR (@auctionsbykorir) December 18, 2020

Κάπως μόνο του ανάμεσα σε σύγχρονης αρχιτεκτονικής κτίσματα, είναι το Villa Firenze στο Μπέβερλυ Χιλς για να θυμίζει μια «Μια μικρή Ιταλία». Πρόκειται για το το πρώην σπίτι του δισεκατομμυριούχου Steven Udvar-Hazy. Ένας εντυπωσιακός δρόμος οδηγεί στην οικία με την εξωτερική πισίνα, τα αγάλματα και του χώρους lounge. Υπάρχουν επίσης δύο ξενώνες και ένα γκαράζ 30 αυτοκινήτων. Η Villa Firenze είναι προς πώληση τα τελευταία 3 χρόνια και η τιμή των 165 εκ. δολλαρίων είναι η τελευταία μειωμένη προσφορά που ανακοινώθηκε για το σπίτι!

7. Mesa Vista Ranch, Pampa, Texas - 220 εκατομμύρια δολάρια

Boone Pickens' Mesa Vista #Ranch : Over 100 Square in Pampa, TEXAS - https://t.co/ZdpwO91OKb In Roberts County in Eastern #Texas Panhandle. About 30 mi. N of Pampa & approx. 85 miles NW of #Amarillo To our knowledge, no other ranch can replicate Boone's Mesa Vista. @CSMlandbroker pic.twitter.com/NgdsqCl6Wz — LandHub (@landhub) June 22, 2019

Ο χρηματιστής T. Boone Pickens μπορεί να έχει αποβιώσει τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά η κληρονομιά του υπάρχει μέσω του Mesa Vista Ranch. Βρίσκεται σε κτήμα 65.000 στρέμματα γης στο Ανατολικό Τέξας, και η κύρια κατοικία είναι ένα επιβλητικό σπίτι, έκτασης 33.000 τετραγωνικών πόδιών. Παρά την «μείωση» που έγινε στην αρχική τιμή των 250 εκατομμυρίων δολλαρίων, το σπίτι παραμένει απούλητο από το 2017.

6. Aspen Valley Ranch, Aspen, Κολοράντο - 220 εκατομμύρια δολάρια

#TBThursday to a @WSJ article about Aspen Valley Ranch, an 813-acre "mini country club" property located just eight miles from Aspen. Our team had the pleasure to design three homesteads that are part of this stunning subdivision. https://t.co/3YiIuhiYZ0 pic.twitter.com/Ppxzn8dF78 — Poss Arch + Plan (@PossArchPlan) June 4, 2020

Το Aspen Valley Ranch, ένα αγροτεμάχιο 800 στρεμμάτων που πωλείται και αυτό στα 220 εκατομμύρια δολάρια, ανήκει στον Charif Souki, τον συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Cheniere Energy, ο οποίος, κάποτε, ήταν το υψηλότερα αμειβόμενο στέλεχος στις ΗΠΑ. Είναι σαφές ότι ένα κομμάτι αυτής της αμοιβής, δαπανήθηκε στο αγρόκτημα, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 34.000 τετραγωνικά πόδια οικιστικών ακινήτων και 10.000 τετραγωνικά πόδια άλλων εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός αχυρώνα, ενός γκαράζ με χώρο για τέσσερα- τροχοφόρα και οχήματα χιονιού και άλλα.

5. Casa Encantada, Bel Air, Καλιφόρνια - 225 εκατομμύρια δολάρια

Just in case you've got a spare $255M lying around. 😉Legendary Bel-Air estate Casa Encantada lists for the highest price in America: https://t.co/WEdWe4thqW pic.twitter.com/M70vMxcg2k — Exclusive Marketing Agency (@ExclusiveMktg_) October 18, 2019

Το Casa Encantada είναι μια σπάνια ιστορική ιδιοκτησία του Bel Air. Το αρχοντικό χτίστηκε αρχικά το 1937 από τον αρχιτέκτονα James Dolena, ένα περιζήτητο ταλέντο στο Λος Άντζελες εκείνη την εποχή. Είναι σχεδιασμένο σε σχήμα "H" ώστε να μεγιστοποιεί τις εξωτερικές επιφάνειες των εσωτερικών χώρων και βρίσκεται σε οκτώ στρέμματα γης και λιγότερο από δέκα λεπτά από το Rodeo Drive. Κάποτε ανήκε στον Conrad Hilton – τον «πατέρα» του ξενοδοχείου Hilton. Οι κήποι του και μόνο, έχουν έκταση 40.000 τετραγωνικών ποδιών, ενώ διαθέτει γήπεδα τένις, λίμνη κ.α…

4. Gateways Canyons Ranch, Gateway, Κολοράντο - 279 εκατομμύρια δολάρια

Μαζί με το σπίτι, στο Gateway Canyons Ranch μπορείτε να αγοράσετε και το μουσείο αυτοκινήτων, το υπόστεγο αεροπλάνου και άλλα πολλά. Η έκταση 8.700 στρεμμάτων στη γραφική κόκκινη χώρα του Κολοράντο δημιουργήθηκε αρχικά από τον ιδρυτή του Discovery Channel John Hendricks. Η κύρια κατοικία είναι 22.000 τετραγωνικά πόδια και περιλαμβάνει ένα παρατηρητήριο αστέρων - καθώς η περιοχή βρίσκεται 45 μίλια μακριά από την πλησιέστερη πόλη, είναι ιδανική για αστέρια - καθώς και ένα θέατρο, σπα, βιβλιοθήκη και στούντιο τέχνης.

3. Το παλάτι Bubble Pierre Cardin, Γαλλία - 390 εκατομμύρια δολάρια

Fashion designer Pierre Cardin puts his iconic Bubble Palace up for sale for £300m https://t.co/IPjUY5l6jb pic.twitter.com/6ne0HyDVn9 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 1, 2015

Η ξεχωριστή αρχιτεκτονική του Bubble Palace το καθιστά ξεχωριστό από τα σπίτια της περιοχής στην οποία βρίσκεται. Ταυτόχρονα το καθιστά και πολύ πιο ακριβό. Ήταν ιδιοκτησία του σχεδιαστή μόδας Pierre Cardin. Ο Cardin ανέθεσε στον ουγγρικό αρχιτέκτονα Antti Lovag να σχεδιάσει το «παλάτι» του στην ακτή των Καννών το 1975. Ο Lovag εμπνεύστηκε από τις προϊστορικές σπηλιές στις οποίες κατοικούσαν οι πρώτοι άνθρωποι για το Bubble Palace, δημιουργώντας ένα δίκτυο κυκλικών δωματίων 12.900 τετραγωνικών ποδιών. Είναι εντελώς μοναδικό παγκοσμίως αρχιτεκτόνημα που έγινε αποκλειστικά βάσει των θεωριών του Lovag, ο οποίος κάποτε είπε ότι η ευθεία γραμμή ήταν «επιθετικότητα ενάντια στη φύση».

2. 24 Middle Gap Road, Χονγκ Κονγκ - 447 εκατομμύρια δολάρια

Mdc Alliance President @nelsonchamisa has successfully paid the final installment to a mansion in Hongkong that cost him a whooping $US446 million. A close source told me that Adv Chamisa has been paying for the mansion since 2018. Congrats Adv Chamisa. Handina godo nemi👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/P6WyeV3nWV — Advocate Alfred Chokwadi (@AAChokwadi) July 2, 2020

Το 24 Middle Gap Road είναι στη λίστα των πολιτελέστερων προς πώληση κατοικιών εδώ και αρκετά χρόνια… Το ίδιο το σπίτι είναι 6.200 τετραγωνικά πόδια, αλλά δεν είναι ούτε η κλίμακα ούτε η αρχιτεκτονική αξία που ανεβάζει την τιμή του. Το απίστευτο κόστος του σχετίζεται με την τοποθεσία 24 Middle Gap Road, της γειτονιάς Peak του Χονγκ Κονγκ. Ένα παρόμοιο σπίτι στην ίδια περιοχή, πουλήθηκε για 657 εκατομμύρια δολαρίων το 2015! Φυσικά, αυτό το ρεκόρ, σημειώθηκε πριν από πέντε χρόνια όταν η δυνατότητες για τέτοιες αγορές, τουλάχιστον για μερικούς ανθρώπους, υπήρχαν ακόμη...

1. The One, Bel Air, California - 500 εκατομμύρια δολάρια

❤ BEL AIR, CALIFORNIA - "THE ONE" - FOREVER MAV & DAVE ❤ pic.twitter.com/yUhiJ7jwb3 — DAVE H20 (@davegimarangan) August 28, 2020

Πηγή: Sigmalive