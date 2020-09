Υπεγράφη τη Δευτέρα η συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη.



«Υπερήφανος για τη νέα Συμφωνία Επιστήμης και Τεχνολογίας που ο Μάικ Πομπέο και ο Άδωνις Γεωργιάδης υπέγραψαν σήμερα. Η συμφωνία θα βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα της Ελλάδας και θα προωθήσει θετικά μοντέλα για έρευνα με ακεραιότητα, διαφάνεια και αξιοκρατία» σχολίασε στο Twitter ο αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.

Proud of the new Science & Technology Agreement @SecPompeo & @AdonisGeorgiadi signed today. The STA will improve Greece’s investment climate & advance positive models for research integrity, transparency & merit-based science. Μπράβο @USCTO for your commitment to 🇺🇸🇬🇷 relations. pic.twitter.com/Ch3Y015duN