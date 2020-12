Επιτεύχθηκε η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης στη Σύνοδο Κορυφής, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, στο Twitter.



Ο κ. Μισέλ τόνισε ότι «τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με την υλοποίηση του σχεδίου και να ξαναχτίσουμε τις οικονομίες μας. Το ορόσημο-πακέτο ανάκαμψης θα προωθήσει τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις μας.»

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU



Now we can start with the implementation and build back our economies.



Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO