Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Η Βρετανία μπορεί να συγκλονίζεται συθέμελα από τον κορωνοϊό και το Brexit, ωστόσο η ανάγκη των πολιτών της να διατηρήσουν το ένα… πόδι στην ΕΕ προβλέπεται να ευνοήσει το ελληνικό real estate, και ιδιαίτερα την Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία είναι στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις κατοικιών στη Γλυφάδα, αλλά και οι πωλήσεις κατοικιών στη Βούλα, στο Ελληνικό, και στα υπόλοιπα Νότια Προάστια να παρουσιάσουν μελλοντικά σημαντική αύξηση.



Δεν είναι τυχαίο ότι στο 22ο ετήσιο συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον περασμένο μήνα, κοινή εκτίμηση των στελεχών του εγχώριου real estate ήταν ότι η αγορά ακινήτων στη χώρα μας θα έχει μεσο-μακροπρόθεσμα σημαντική ανάκαμψη.

Σχολιάζοντας σχετικά η κτηματομεσιτική εταιρεία Vasilopoulos Estates αναφέρει ότι οι επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ και οι μεταρρυθμίσεις που έρχονται στην Ελλάδα διασφαλίζουν την άνθιση του real estate στη χώρα μας στη μετά Covid-19 εποχή.

Όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί η Vasilopoulos Estates, βασικό κομμάτι αυτής θα είναι το πρόγραμμα Golden Visa, που παρέμεινε σε αδράνεια σχεδόν για ολόκληρο το 2020, αλλά αναμένεται να αποδώσει σημαντικούς καρπούς τη φετινή χρονιά. Το μέγεθος αυτών από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που απευθύνεται σε επενδυτές από χώρες εκτός Ε.Ε., θα κρίνει η πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας αλλά και η σταδιακή απελευθέρωση των αεροπορικών ταξιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το δίχως άλλο οι Κινέζοι αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα επενδυτών στην Ελλάδα για το εν λόγω πρόγραμμα, αφού σε αυτούς, τα τελευταία χρόνια, αποδίδεται το 75% των αγοραπωλησιών μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, πλέον οι ελπίδες της αγοράς ακινήτων στρέφονται και στους Βρετανούς της μετα-Brexit εποχής, καθώς πρόκειται για επενδυτικό κοινό υψηλής αγοραστικής ικανότητας, με αυξημένο ενδιαφέρον για την αγορά κατοικιών και εξοχικών στην Ελλάδα.

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν επί της ουσίας μια νέα σημαντική δεξαμενή υποψηφίων επενδυτών, μετά την ολοκλήρωση του διαζυγίου με την ΕΕ, καθώς πολλοί εξ αυτών θέλουν να διατηρήσουν με όποιον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτό τα ταξίδια προς και από την Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της προτίμησης των Βρετανών για επενδύσεις, ενώ πρόσφατα δημοσιεύματα καταγράφουν ότι το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση της Golden Visa αυξήθηκε κατά 30% τις τελευταίες εβδομάδες.

Για την αύξηση αυτή ευθύνονται και τα διάφορα βρετανικά άρθρα που δημοσιεύουν όλες αυτές τις εβδομάδες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν του Brexit φορολογικές λύσεις και επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας βάσει του προαναφερόμενου προγράμματος που επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών την απόκτηση άδειας παραμονής στα εδάφη της. Προς την ίδια κατεύθυνση σπρώχνει και ο νέος φορολογικός νόμος σύμφωνα με τον οποίο οι αλλοδαποί συνταξιούχοι θα υπόκεινται σε φορολογικό συντελεστή 7% για όλα τα εισοδήματά τους για περίοδο 10 ετών. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να παραμένουν στη χώρα για περισσότερο από έξι μήνες τον χρόνο.

Με δεδομένο ότι η Κύπρος που έτρεχε ένα ανάλογο εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα Golden Visa -πάγια μπροστά στη προτίμηση των Βρετανών επενδυτών- υποχρεώθηκε να το αναστείλει μετά τις κατηγορίες περί διαφθοράς που διατυπώθηκαν, η Ελλάδα παίρνει κεφάλι. Και δεν είναι μόνο οι Βρετανοί και οι Κινέζοι, που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι οποίοι σκέφτονται να επενδύσουν στην αγορά κατοικίας και επαγγελματικών χώρων στη χώρα μας αλλά και οι Ρώσοι, οι Ινδοί, οι Βραζιλιάνοι και οι Νοτιοαφρικανοί επενδυτές που το 2019 αντιπροσώπευσαν το 64% της συνολικής ζήτησης για Golden Visa. «Το ενδιαφέρον για το ελληνικό real estate θα αυξηθεί και γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των ξένων πολιτών που θέλουν να έχουν τα προνόμια ελεύθερης εισόδου και μετακίνησης στην ΕΕ», εκτιμά η κτηματομεσιτική εταιρεία Vasilopoulos Estates.

Σαφώς ενδιαφέρον για τους ξένους επενδυτές έχουν και οι αγορές ακινήτων της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας απέναντι στις οποίες η Ελλάδα «κερδίζει» λόγω των τιμών των οικοδομών και «υπολείπεται» λόγω των κατώτερων υποδομών σε μεταφορές και υγεία.

Συνολικά ωστόσο οι ρυθμοί ανάπτυξης του ελληνικού real estate προβλέπονται μακροπρόθεσμα αλματώδεις στις πωλήσεις επαγγελματικών χώρων, με επίκεντρο τα data centers, τους αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους και στη συνέχεια τα υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχεία, όπως υπογραμμίστηκε στο συνέδριο της Capital link.



Πηγή: skai.gr