Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για την κινεζική Lehman Brothers η οποία κατέρρευσε με πάταγο το 2008, πυροδοτώντας τη μεγάλη και παγκοσμίων διαστάσεων χρηματοπιστωτική κρίση.

Η Evergrande, η οποία διέψευσε τις φήμες αργά τη Δευτέρα ότι θα υπέβαλε πτώχευση, προσέλαβε την Houlihan Lokey και την Admiralty Harbor Capital ως κοινούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας.

Η Houlihan Lokey είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αναδιαρθρώσεων παγκοσμίως, έχοντας συμβουλεύσει περίπου 1.400 υποθέσεις με απαιτήσεις αξίας άνω των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από το 1988, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η μεγαλύτερη περίπτωση κατά περιουσία ήταν η Lehman Brothers Holdings Inc, αναφέρει το Bloomberg.

Διαδηλώσεις σε χώρα που απαγορεύονται οι διαδηλώσεις

Όπως αναφέρεται σήμερα δεκάδες επενδυτές διαδηλώνουν σήμερα στη Σενζέν (νότια Κίνα) μπροστά στην έδρα της γιγάντιας κινεζικής εταιρείας ακινήτων Evergrande που βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, διαπίστωσε ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε μια χώρα όπου οι διαδηλώσεις είναι ντε φάκτο παράνομες, πολυάριθμοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την είσοδο στο κτίριο και εμποδίζουν τους δημοσιογράφους να βιντεοσκοπήσουν.

Αυτή η τεράστια εταιρεία ακινήτων καταρρέει καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα χρέος περίπου 260 δισεκ. ευρώ. Σύμφωνα με ειδικούς, ο όμιλος οφείλει ακόμη να ολοκληρώσει την κατασκευή 1,4 εκατομμυρίου κατοικιών συνολικής αξίας 170 δισεκ. ευρώ.

Η Evergrande υπέκυψε στους νέους κανονισμούς που επιβλήθηκαν από το Πεκίνο για να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία στα ακίνητα έπειτα από δεκαετίες εύκολου χρήματος, όταν οι εργολάβοι πολλαπλασίαζαν τις προσπάθειες για να πείσουν τους ιδιοκτήτες να εγκατασταθούν σε καινούρια ακίνητα.

Mass protests against Chinese real estate company Evergrande in Shenzhen amid possible bankrupcy pic.twitter.com/GZwOqCT5RB