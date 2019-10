Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ αναλυτικά



Άνεργοι είναι περίπου το 1/3 των νέων στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που δόθηκαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται και το δεύτερο τρίμηνο του 2019 στην Ελλάδα, με την ανεργία να διαμορφώνεται στο 17%, ενώ η ανεργία στους νέους αγγίζει το 33%.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων μειώθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ, στο 15,4%, με πτώση πάνω από 1% στην Ιταλία, τη Λετονία και την Πορτογαλία. Ωστόσο, παρέμεινε πάνω από 25% στην Ελλάδα (33% το δεύτερο τρίμηνο του 2019), στην Ιταλία (27,1%) και την Ισπανία (32,2%).

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το ποσοστό της ανεργίας μεταξύ των κρατών – μελών στην Ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,1% τον Αύγουστο, στο 7,4%, στο ίδιο επίπεδο με τον Απρίλιο του 2008, λίγο πριν τη χρηματοπιστωτική κρίση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιταλία (-0,3%, στο 9,5%) και στην Πορτογαλία (-0,2%, στο 6,2%).

Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ όλων των κρατών – μελών του ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 0,1%, σε 5,1% τον Αύγουστο του 2019, το χαμηλότερο επίπεδο από τη στιγμή που υπάρχουν στοιχεία για τις χώρες του Οργανισμού (Απρίλιος 1998). Μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, 32,9 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι.

Τον Αύγουστο, το ποσοστό ανεργίας για τους νέους (άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών) ήταν σταθερό στο 11,2% στην περιοχή του ΟΟΣΑ.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στις χώρες του Οργανισμού μειώθηκε κατά 0,1% (σε 5,2%), ελαφρώς πάνω από το ποσοστό ανεργίας των ανδρών (σταθερό στο 5,1%).

